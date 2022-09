Co dalej z reparacjami od Niemiec? Suski wskazał kolejny krok

W czwartek 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano długo zapowiadany raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny na 6 bln 220 mld 609 mln zł. Autorzy raportu podkreślają, że roszczenia odszkodowawcze Polski wobec Niemiec nie wygasły i nie uległy przedawnieniu.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński już oficjalnie zapowiedział, że Polska będzie starała się wyegzekwować od Niemiec wypłatę odszkodowań.

Kolejny krok

Jak będzie wyglądała ścieżka prawna egzekwowania reparacji do Niemiec? Mówił o tym w poniedziałek poseł Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski. Polityk wskazał, że najbliższym krokiem będzie dostarczenie Niemcom noty dyplomatycznej w tej sprawie.

– W najbliższych dniach zostanie nota [dyplomatyczna] dostarczona, a o tym kto ją dostarczy zdecyduje premier, także chwilę poczekamy i zobaczymy. Dzisiaj sytuacja jest taka, że Niemcy powołują się np. że po co mamy wam sfinansować odbudowę Pałacu Saskiego skoro prezydent nie chce tego pałacu – powiedział Suski w „Kwadransie politycznym” TVP1.

Ukraińskie surowce

Poseł odniósł się także do doniesień o ukraińskiej pomocy dla Polski. Kijów chce sprzedać nam węgiel i prąd. Według Suskiego, choć planowana ilość surowca "nie jest rozwiązaniem kluczowym dla naszej gospodarki", to jednak "to jest początek i ten początek powinien cieszyć".

– To rzeczywiście jest też tak, że do tych terenów do których będzie ten węgiel dostarczany, to są tereny Polski południowo-wschodniej, a statkami płynie węgiel do Polski północno-zachodniej. Więc można też powiedzieć, że te problemy logistyczne z transportem, przewiezieniem będą dzięki temu zmniejszone. Tutaj, mimo że nie jest taka wielka skala to z punktu widzenia organizacyjnego to jest spore ułatwienie dla państwa – dodał polityk PiS.

