Wiceszef MSZ o Pytlu: Rosjanie działają przez swoich agentów wpływu

Wiceminister spraw zagraniczych odniósł się do niedawnego wywiadu "Gazety Wyborczej" ("GW") z gen. Piotrem Pytlem, podczas której emerytowany wojskowy przekonywał, że Prawo i Sprawiedliwość - Zjednoczona Prawica jest swoistą "tają bronią" Rosji, która poprzez tę partię realizuje swoje interesy w Polsce. – Wszystko, co się stało w Polsce po 2015 roku wpisuje się w rosyjskie interesy na tym obszarze. A nasze służby pozostawiły polskie państwo w obliczu zagrożenia ze strony Rosji nagie i pozbawione ochrony. (...) W PiS jest mocne zaplecze agenturalne działające dla Rosji – stwierdził w wywiadzie dla "Wyborczej" generał.

"Strumień świadomości Pytla"

Zdaniem wiceministra Jabłońskiego wywiad "Gazety Wyborczej" z generałem był „strumieniem świadomości Pytla”. – Jednym z celów tego tekstu w "GW" jest doprowadzenie do tego, że ludzie, którzy nie śledzą sytuacji, myśleli, że tu rzeczywiście ujawniona została przerażająca prawda: że ten rząd jest prorosyjski – mówił. W jego opinii taka narracja jest absurdalna, gdyż "ten sam prorosyjski rząd przekazuje Ukrainie sprzęt wojskowy, który służy zabijaniu wrogów, czyli Rosjan".

Zdaniem wiceministra celem gen. Pytla było podważenie pozycji Polski na arenie międzynarodowej. – Jeżeli pan Pytel miał w przeszłości kontakty z Federalną Służbą Bezpieczeństwa Rosji, rosyjskimi służbami specjalnymi, należy zakładać, że te kontakty nadal może mieć, nadal może realizować te interesy. Trzeba mieć świadomość tego, że Rosjanie działają przez swoich agentów wpływu, starają się oddziaływać na opinię publiczną – powiedział polityk PiS. Jednocześnie podkreślił, że nie ma na to jednoznacznych dowodów, ale skoro Pytel "miał kontakty z rosyjskimi służbami i sam to przyznaje, to dlaczego zakładać, że tych kontaktów nie miałby mieć teraz", pytał retorycznie wiceminister spraw zagranicznych.

Czytaj też:

Wąsik dosadnie o wywiadzie Pytla: Ten człowiek bredziCzytaj też:

Żaryn: Pytel to człowiek zupełnie oderwany od rzeczywistości