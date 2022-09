Trzaskowski: Olbrzymia większość partii zgadza się ze stanowiskiem Tuska

Podczas debaty w ramach wydarzenia Campus Polska Przyszłości z Rafałem Trzaskowskim były premier Donald Tusk zadeklarował, że przeciwnicy aborcji nie znajdą się na listach Platformy Obywatelskiej w nadchodzących wyborach.

Deklaracja Tuska ws. aborcji

– Żeby nie było wątpliwości, bo ktoś powie i słusznie, że to trochę długo to trwało i PO nie była w tym jednorodna. W tych sprawach będę bezwzględnie egzekwował swoją pozycję w PO w czasie kształtowania list do parlamentu. Jeśli dzisiaj mówię, że my gwarantujemy kobietom podejmowanie decyzji, to nie będę chciał się później wstydzić dlatego że ktoś będzie reprezentował inne zdanie, będąc z naszych list. To macie zagwarantowane – powiedział Donald Tusk.

Po tej wypowiedzi wewnątrz PO pojawiły się głosy pewne sprzeciwu. – Nie chcę nikomu dawać okazji skreślenia mnie z listy – stwierdził poseł Bogusław Sonik, informując tym samym, że w kolejnych wyborach do Sejmu rezygnuje z kandydowania.

Pojawiły się też głosy, że stanowisko to może też pokrzyżować plany ewentualnej wspólnej listy wyborczej PO z pozostałymi formacjami opozycji lewicowo-liberalnej. – Po deklaracji Donalda Tuska ws. aborcji PSL nie zbuduje wspólnej listy do Sejmu z PO – oznajmił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski.

Trzaskowski: Kierunek PO

O komentarz do tej sytuacji został poproszony w rozmowie na antenie Radia Zet Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy jest jednak spokojny o przyszłość. Jako jeden z czołowych polityków Platformy Obywatelskiej nie sądzi, aby deklaracja Tuska ws. aborcji i list wyborczych doprowadzi do rozłamu w partii.

– Dlatego że olbrzymia większość koleżanek i kolegów po pierwsze zgadza się z tym stanowiskiem, które zostało wyrażone jeszcze wiele, wiele miesięcy temu przez zarząd, zanim jeszcze nawet Donald Tusk wrócił do polskiej polityki – argumentował Trzaskowski.

– Poza tym słyszę wypowiedzi koleżanek i kolegów i bardzo niewiele i niewielu z nich kontestuje tę decyzję Donalda Tuska i bardzo dobrze, bo w tej sprawie uważam, że trzeba być wyrazistym – dodał.

Trzaskowski zaznaczył, że jest to jasne ustalenie kierunku programu partii, a nie zamordyzm.

