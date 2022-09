Pełnomocnik rządu: Nie zajmujemy się cenzurą

Na początku września tego roku dotychczasowy rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego został powołany przez premiera Mateusza Morawieckiego na stanowiska Sekretarza Stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz pełnomocnika rządu do spraw bezpieczeństwa przestrzeni informacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej.

We wtorek w programie "Kwadrans Polityczny" na antenie TVP1 polityk opowiedział o swoich nowych obowiązkach.

Główne zadania pełnomocnika

– Nie zajmujemy się cenzurą. Głównym zadaniem pełnomocnika będzie rozpoznawanie różnego rodzaju zagrożeń w przestrzeni informacyjnej, neutralizowanie systemowych zdarzeń, które wykorzystują informacje, bądź fałszywe informacje, przeciwko Polsce i polskim interesom – mówił Stanisław Żaryn. – Idziemy w ślad wielu państw europejskich, które powołały już takie zespoły. Obecnie trzeba obserwować media zachodnie, ale przede wszystkim rosyjskie, bo to one nadają ton walce informacyjnej przeciwko Polsce. Widzimy, że część wrogiego oddziaływania przenika również do polskich mediów, głównie społecznościowych. By temu przeciwdziałać, będziemy komunikować się ze społeczeństwem, będziemy pokazywać, dlaczego niektóre tezy akurat teraz się pojawiają, jak one się łączą z działaniami politycznymi podejmowanymi przeciwko Polsce – stwierdził.

Pełnomocnik rządu uważa, że informacje np. o tym, że nie ma w szpitalach miejsc dla Polaków, ale są dla Ukraińców pojawiają się, bo jest duże, naturalne podłoże społeczne do niepokoju, związanego z przyjęciem ogromnej liczby ukraińskich uchodźców wojennych. Jego zdaniem, "ten niepokój jest stymulowany przez fałszywe narracje aktywizowane przez stronę rosyjską i pewne polskie radykalne grupy". – Jeśli spotkamy takie wiadomości, będziemy wskazywać, że warto je weryfikować, a z drugiej strony – będziemy wzmacniać te instytucje, które powinny szybko reagować na takie doniesienia – zaznaczył Żaryn.

