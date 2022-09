Żukowska do Lubnauer: Katarzyno, nie wierzę w te słowa

Katarzyna Lubnauer była dzisiaj gościem RMF FM, gdzie pytano ją o plany jakie ma opozycja na rządzenie państwem po ewentualnym zwycięstwie w 2023 roku.

– Utrzymamy wszystkie programy socjalne, które wprowadził PiS, ale chcielibyśmy, żeby te pieniądze były więcej warte; chcielibyśmy, żeby do Polski trafiły pieniądze z KPO, a NBP wyemitował obligacje antyinflacyjne– mówiła polityk.

To poważna zmiana, gdyż przez długi czas liberalna opozycja nie podchodziła entuzjastycznie do socjalnych reform Prawa i Sprawiedliwości. Całkiem niedawno Tomasz Lenz z PO sugerował, że w celu walki z inflacją konieczne jest zdjęcie nadmiaru gotówki z rynku. W tym celu można zrezygnować z części świadczeń – np. 14. emerytury.

Żukowska: Katarzyno, nie wierzę

Do tych wydarzeń nawiązała właśnie Anna Maria Żukowska z Lewicy, która powątpiewa w szczerość zapewnień Lubnauer.

"Katarzyno, nie wierzę w wypowiedziane tutaj przez Ciebie słowa, bo oznaczałoby to, zmieniłaś poglądy o 180 stopni, ale pewnie nie chcesz podzielić losu posła Lenza, rozumiem" – napisała w mediach społecznościowych.

Przypomnijmy, że Lenza spotkała ostra reprymenda ze strony Donalda Tuska.

– To jest gwarancja i nikt tego postanowienia nie zmieni. Skoro poseł Tomasz Lenz tego nie akceptuje albo nie rozumie, to nie będzie się już wypowiadał w mediach w imieniu Platformy i w przyszłej kadencji nie będzie reprezentował Platformy w Sejmie – mówił wówczas Tusk.

Lubnauer: Utrzymamy programy społeczne

Wypowiedź Lubanuer w RMF FM wywołała spore poruszenie. Polityk odniosła się do sprawy na swoim koncie na Twitterze. Poseł stwierdziła, że utrzymanie programów społecznych pomoże w odbudowaniu zaufania obywateli do państwa. Jak stwierdziła, to zaufanie jest właśnie podstawa liberalnej demokracji.

"Nie może byc tak, że każda kolejna władza burzy wszystko, co pochodzi od poprzedników. Przywrócimy praworządność, odzyskamy pieniądze z KPO i utrzymamy programy społeczne" – dodała.

