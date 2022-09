Hołownia: Czekamy na konkretny plan rządu

W bieżącym tygodniu rządzący przedstawią pakiet różnego rodzaju rozwiązań pomocowych dla sektora energochłonnego, czyli dużych firm, które najbardziej potrzebują energii, ale również pewne rozwiązania dla klientów indywidualnych, które spowodują, że będzie się opłacało nie zużywać więcej energii elektrycznej niż w poprzednich latach.

Obóz władzy chce stworzyć system, w którym jeśli nie przekroczy się pewnego poziomu zużycia energii, to będzie się płaciło mniejsze ceny za energię elektryczną niż gdyby ten próg przekroczyć. Ma to zachęcać do tego, by faktycznie nie zwiększać wykorzystania energii. Już teraz zużycie gazu globalnie w Polsce jest niższe niż w zeszłym roku, ponieważ firmy i obywatele podejmują działania oszczędnościowe, w związku z wysokimi cenami, spowodowanymi wojną na Ukrainie.

Konkretny plan rządu

– Czekamy na to, aż rząd wreszcie postawi na stole konkretny plan oszczędzania energii w sektorze, za który odpowiada. Nie może być tak, że idzie się do przedsiębiorców i do Polaków, mówiąc: "Schładzajcie w domach o dwa stopnie", "skręcajcie żarówki", a kioski PKN Orlen czy Kancelaria Premiera oświetlone są jak na Nowy Rok – powiedział Szymon Hołownia, który wystąpił we wtorek na konferencji prasowej w Poznaniu.

– Banery, światła to przecież wszystko kosztuje. Pokażcie, że oszczędzacie w skali kraju, to naprawdę będą konkretne oszczędności. Pokażcie plan oszczędzania, który pokazało już wiele rządów na świecie. My chcemy zobaczyć, jak to będzie wyglądało w budynkach rządowych, w majątku, na który rząd ma wpływ i którym zarządza – zwrócił się do obozu władzy lider Polski 2050.

Deklaracja Czarnka

Hołownia stwierdził, że jego środowisko polityczne oczekuje "jasnej i konkretnej deklaracji" ministra edukacji i nauki prof. Przemysława Czarnka.

– Niech ręka Boska go broni, żeby ograniczyć gdziekolwiek, w jakiejkolwiek polskiej szkole nauczanie ze względu na to, że nie będzie możliwości zapewnienia odpowiedniego ogrzewania czy nawet oświetlenia danego budynku. To jest psi obowiązek rządu, to jego jego zobowiązanie wobec nas, żeby zapewnić wszystkim polskim dzieciom edukację w tym trudnym zimowym okresie, na takim poziomie i w taki sposób, jaki jest potrzebny – oznajmił.

