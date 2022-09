Rosyjski aktor: Zachód wybrał diabła, a my Boga

Co piszą na Wschodzie? II "Jako że nie może być mowy o żadnych negocjacjach pomiędzy Bogiem a diabłem, czeka nas święta wojna aż do zwycięskiego końca. Albo po prostu do końca" – twierdzi Iwan Ochłobystin, rosyjski aktor znany z imperialnych, szowinistycznych poglądów.

Swoją quasi-mistyczną interpretację wojny na Ukrainie (i szerzej – konfrontacji Moskwy ze światem zachodnim) przedstawił na łamach portalu gazety „Zawtra”. Zdaniem Ochłobystina, choć Zachód wybrał diabła, a Rosja Boga, w obydwu przypadkach „proces ten był nie całkiem dobrowolny”.