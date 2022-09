Wariant przegranej Rosji. TAZ: Czy Berlin się przygotowuje?

Kwestia zakresu dostaw broni z Niemiec jest jednym z bardziej kontrowersyjnych aspektów pomocy Zachodu dla Ukrainy.

W połowie lipca rząd w Berlinie opublikował pełną listę systemów uzbrojenia i sprzętu wojskowego dostarczonego Ukrainie od początku rosyjskiej inwazji. W zestawieniu przekazanej już pomocy znalazło się 38 pozycji, a na liście planowanych dostaw 25 kolejnych. Ukraińskie źródła rządowe wskazują jednak, że Berlin nie wywiązał się ze wszystkich obietnic. Na początku lipca obiecał dostarczenie na Ukrainę broni o wartości 675 mln euro. Dotychczas dostarczono broń o wartości 269 mln euro, co stanowi około. 40 proc. wspomnianej kwoty.

Ukraiński premier Denysa Szmyhala prosił niedawno kanclerza Niemiec Olafa Scholza o przekazanie ciężkiego uzbrojenia. W szczególności chodziło o czołgi Leopard 2. Kanclerz odpowiedział, że w Niemcy nie pomogą w sprawie ciężkiego uzbrojenia.

TAZ: Przegrana bliższa niż kiedykolwiek

Debatę o zakresie dostarczania armii Ukrainy większych ilości broni przez Zachód komentuje w najnowszym wydaniu dziennik "Die Tageszeitung" (TAZ).

"Olaf Scholz przestrzega przed podejmowaniem działań na własną rękę, a pomniejsi przedstawiciele SPD boją się prowokować Putina, natomiast politycy FDP i Zielonych wzywają do zwiększenia ilości broni, podczas gdy ambasador USA mówi o oczekiwaniach. To i wiele innych zbędnych rzeczy zostało powiedzianych trzy miesiące temu, gdy żaden ciężki sprzęt z Niemiec nie dotarł jeszcze do Ukrainy, a wojna zdawała się tkwić w martwym punkcie" – czytamy.

Komentator pisze, że Niemcy dostarczają broń Ukrainie. Dodaje, że brytyjskie i amerykańskie systemy rakietowe zniszczyły w dużym stopniu linie zaopatrywania rosyjskich wojsk.

"To wszystko musi być kontynuowane i wzmocnione, w przeciwnym wypadku ta wojna nigdy się nie skończy. Ci, którzy nadal nie zauważyli, że Ukraina jest dziś znacznie potężniejsza niż trzy miesiące temu i że właśnie to spowodowało, że Rosja znalazła się w defensywie, powinni lepiej zająć się uprawą słoneczników" – pisze dziennik.

Autor odnotowuje, że walki pozycyjne zamieniły się obecnie w starcia manewrowe na froncie wschodnim, a rosyjskie pozycje załamują się bardzo szybko. Ocenia, że jeśli ofensywa się utrzyma, porażka Rosji stanie się bliższa niż kiedykolwiek.

Mit niezwyciężonej Rosji

W dalszej części tekstu TAZ zwraca uwagę, że w Niemczech spora część klasy politycznej wyznaje „mit niezwyciężonej Rosji”, „tak jakby niemiecki Wehrmacht był miarą wszechrzeczy”. Wielu sądzi też, że Putin w obliczu przegranej będzie zadawał ciosy na oślep.

"TAZ" zastanawia się, jaka powinna być odpowiedź Berlina na obecny rozwój wydarzeń na Ukrainie i ocenia, że dyskusja o tym, jak władze Niemiec przygotowują się na rosyjski upadek, z uwzględnieniem konsekwencji tej klęski dla samej Rosji, byłaby nowym elementem politycznej debaty.

