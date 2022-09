Skandaliczny artykuł w izraelskich mediach. Żaryn: Fałszywe tezy o Polsce

Izraelski portal Times of Israel oskarżył w niedzielę polski rząd o żądanie reparacji od Niemiec, za "Żydów zamordowanych przez Polaków".

"Raport wydany przez polski rząd w zeszłym tygodniu w celu uzasadnienia żądań odszkodowań od Niemiec za II wojnę światową przytaczał śmierć Żydów zabitych przez obywateli polskich – a nie nazistów – w pozornym wysiłku wybielania polskich zbrodni podczas Holokaustu" – czytamy na izraelskim portalu.

Żaryn: Komentarz pełen kłamstw

Stanisław Żaryn podkreśla, że artykuł jest pełen kłamstw i wskazuje na zupełną ignorancję historyczną jego autora.

"Oburzające treści Times of Israel. Komentarz pełen kłamstw i przejawów historycznej ignorancji. To kolejny element promowania fałszywych tez o Polsce. Wbrew oczywistym faktom Polacy znów są oskarżani o współudział w Holokauście oraz współpracę z Niemcami. Kompromitujące!" – napisał rzecznik Ministra Koordynatora Służb Specjalnych.

Na artykuł izraelskiego dziennika zareagował również Marek Magierowski, były ambasador Polski w Izraelu, a dzisiaj ambasador Polski w Stanach Zjednoczonych.

– Wybaczcie, Times of Israel, mówicie poważnie? Może to cynizm? Może po prostu żałosny brak profesjonalizmu (delikatnie mówiąc)? Ten nagłówek jest skandaliczny – czytamy na Twitterze dyplomaty.

Reparacje wojenne

1 września na Zamku Królewskim w Warszawie uroczyście zaprezentowano raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej. Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski w wyniku rozpętanej przez Niemców wojny na 6 bln 220 mld 609 mln zł.

– Suma jaka została przedstawiona była obliczona przez najbardziej ograniczoną metodą, można powiedzieć, że najbardziej konserwatywną. Mogłaby być większa. To ogromna suma - sześć bilionów dwieście miliardów złotych. Takie odszkodowania są spłacane latami. Jest to suma do udźwignięcia dla niemieckiej gospodarki – zapewniał prezes PiS Jarosław Kaczyński.

