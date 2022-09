Propozycja uchwały reparacyjnej PO. Komentarz Kaczyńskiego

We wtorek grupa posłów z Prawa i Sprawiedliwości wniosła do Sejmu projekt uchwały ws. reparacji wojennych od Niemiec. Zgłoszenie swojego projektu zapowiedziała tego dnia także Koalicja Obywatelska. Borys Budka oznajmił, że jego ugrupowanie będzie chciało, żeby w uchwale reparacyjnej wymienić jako podmiot odpowiedzialny za II Wojnę Światową także Rosję, "ze wszystkimi tego konsekwencjami".

Kaczyński: PO chce utrudnić

Do kwestii tej odniósł się we wtorek wieczorem szef PiS, Jarosław Kaczyński.

– W tej chwili jest projekt uchwały w PO, żeby reparacje, właściwie to należy nazywać odszkodowaniem, zadośćuczynieniem, bo reparacje to troszkę coś innego w sensie prawnym, ale żeby to było także wobec Rosji. Oczywiście to jest słuszne, ale jednocześnie to jest także posunięcie o wyraźnie taktycznym charakterze, mające nam utrudnić sytuację w tej pierwszej sprawie, a my wcale nie mówimy, że się nam nie należą, tylko trzeba wybrać pewną kolejność. Krok po kroku – powiedział lider obozu władzy.

Prezes PiS spotkał się we wtorek z miejscowymi działaczami i mieszkańcami w Pruszkowie. W swoim wystąpieniu Jarosław Kaczyński poruszył m.in. kwestie: inflacji, reformy sądownictwa oraz Unii Europejskiej, a także przyszłorocznych wyborów do Sejmu.

Raport Polski

Przypomnijmy, że w czwartek 1 września na Zamku Królewskim w Warszawie zaprezentowano długo zapowiadany raport o stratach poniesionych przez Polskę w wyniku agresji i okupacji niemieckiej w czasie II wojny światowej.

Zespół pod kierownictwem posła PiS Arkadiusza Mularczyka oszacował straty Polski na 6 bln 220 mld 609 mln zł. Najbliższym krokiem w kierunku próby wyegzekwowania reperacji będzie dostarczenie Niemcom noty dyplomatycznej w tej sprawie.

Scholz: Sprawa reparacji zamknięta

Kanclerz Olaf Scholz odpowiedział, że sprawa reperacji jest zamknięta. Według strony niemieckiej została już rozstrzygnięta przez prawo międzynarodowe.

Rząd federalny Niemiec powołuje się na porozumienie dwa plus cztery z 1990 roku, które dotyczyło niemieckiej jedności w polityce zagranicznej. Sygnatariuszami porozumienia są Niemiecka Republika Demokratyczna, Republika Federalna Niemiec, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki.

