"Kłamca smoleński", "będziesz siedział", "agentura Putina". Awantura w Sejmie

Na początku obrad na mównicy pojawiło się kolejno kilku posłów opozycji, zarzucając Antoniemu Macierewiczowi "kłamstwo smoleńskie".

Awantura w Sejmie

To pokłosie materiału wyemitowanego w magazynie "Czarno na białym" w stacji TVN24, w którym twierdzono, że Macierewicz ukrył dowody ws. Smoleńska.

Nowacka: Ukarać kłamcę smoleńskiego

Najpierw poseł Barbara Nowacka zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego o "natychmiastowe rozwiązanie podkomisji smoleńskiej" i "ukaranie tego kłamcy smoleńskiego" za "fałszerstwa dokumentów", powiedziała, wskazując palcem na Antoniego Macierewicza.

Macierewicz: TVN ukrywa wyniki

Chwilę później na mównicy pojawił się Antoni Macierewicz. – Ja spokojnie mogę poczekać aż ci którzy doprowadzili do oddania Rosji wszystkich dokumentów, skończą krzyczeć, bo oni krzyczą ze strachu, broniąc Tuska, który oddał wszystkie badania stronie rosyjskiej – mówił, dodając, że to "TVN ukrywa wyniki badań symulacji, pokazujące, że samolot rozbija się zupełnie inaczej niż wynika z badań pana Millera i Anodiny".

Rozenek: Dzielenie Polaków

Poseł Andrzej Rozenek poparł Nowacką. – Kłamstwo ma krótkie nóżki i to co Antoni Macierewicz od dwunastu lat robi, jest po prostu kłamstwem smoleńskim. Inaczej się tego nazwać nie da. To co robicie od dwunastu lat, to jest dzielenie Polaków. To jest podział, który służy wyłącznie naszym wrogom, ten podział służby Kremlowi. (…) Antoni Macierewicz jest człowiekiem znanym od wielu lat, to on pierwszy wyłupał oczy i przekłuł uszy polskiej armii, likwidując WSI – powiedział Rozenek.

Gawkowski: Absolutny kłamca

W podobnym tonie wypowiedział się Krzysztof Gawkowski z Lewicy.

– Miał być wniosek formalny o drożyźnie, ale ten absolutny kłamca z tej mównicy obraża Polskę i Polaków. Miał być marszałek senior, jest marszałek obłudy, kłamstwa i nieprawdy. Tańczy na grobach ofiar katastrofy smoleńskiej. Koniec z tą hańbą dla tego Sejmu, trzeba o tym mówić i to obnażać. Zginęli tam wszyscy z każdej strony sceny politycznej, ale nikomu nie przyszło do głowy uprawiać polityki na tym, panie Macierewicz. Wstyd i hańba. Kim pan jest, kim państwo jesteście? Budujecie mit smoleński zamiast uczcić pamięć ofiar. Panie Macierewicz, pana osądzi historia i osądzi Polska, to co pan robi. Wstyd, że jest pan posłem Rzeczypospolitej Polskiej – powiedział Krzysztof Gawkowski.

Kaczyński: Agentura Putina

Zaraz po tym jak marszałek Sejmu ogłosiła pięć minut przerwy, na mównicę wyszedł jednak Kaczyński. Widząc to, Elżbieta Witek szybko wznowiła posiedzenie.

– Ja bardzo krótko. Wiedziałem, że tu jest agentura Putina, ale że tak liczna, nie – oświadczył prezes PiS, zwracając się do opozycji.

Posłowie PiS zareagowali gromkimi brawami na stojąco i skandowali "Jarosław, Jarosław", natomiast z ław opozycji słychać było po chwili okrzyki "będziesz siedział!".

