Wielka Brytania: 63 proc. ludzi uważa, że Karol III będzie dobrym królem

Sondaż opublikowany przez "YouGov" wykazał znaczny wzrost poparcia dla króla Karola III po tym, jak ten wstąpił na tron. W marcu 39 proc. badanych oceniło, że Karol będzie dobrym monarchą. Teraz poparcie wzrosło do 63 proc. Jedna piąta uważa, że król będzie źle rządził. Dla porównania, sondaż The Times wykazał, że 9 na 10 osób uważa, że panowanie Elżbiety II było dobre dla kraju, a 87 proc. uważa, że Jej Królewska Mość była jednym z największych monarchów w historii Zjednoczonego Królestwa.

Ponadto trzy czwarte osób oceniło, że król właściwie zareagował po śmierci swojej matki. Tylko pięć procent stwierdziło, że jego reakcja była niewłaściwa. Zdecydowana większość badanych (94 proc.) pozytywnie odebrała pierwsze przemówienie Karola do narodu. Krytycznie wystąpienie monarchy oceniło 3 proc.

W sondażu "YouGov" Brytyjczycy pozytywnie ocenili także nową królową, żonę Karola, Kamilę. 53 proc. uważa, że wykona ona dobrą pracę, podczas gdy 18 proc. twierdz, że nie spełni pokładanych w niej nadziei. Ankietowani byli pytani także o to, czy król powinien pozostać u władzy do śmierci, czy przekazać tron swojemu najstarszemu synowi, księciu Williamowi. W opinii 45 proc. król powinien sprawować władzę dożywotnio. 35 proc. uważa, że powinien przekazać ten urząd pierworodnemu.

Karol III: Będą wam służył z miłością

W piątek Karol III wygłosił pierwsze orędzie do narodu, w którym mówił przede wszystkim o zmarłej królowej, swojej matce. – Przez całe życie Jej Królewska Mość, Królowa, moja wspaniała matka była inspiracją oraz przykładem dla mnie i całej rodziny. Czujemy teraz największy dług, jaki rodzina może mieć wobec matki. Za miłość, kierowanie, zrozumienie, uczucie i przykład. Życie królowej Elżbiety było życiem dobrze przeżytym. Obietnicą, która została dotrzymana – mówił.

Karol III podkreślił, że jego matka zobowiązała się, że poświęci życie narodowi. – To było głębokie zobowiązanie, któremu była wierna. Jej poświęcenie, jej oddanie, jako monarchini, nigdy nie poddało się zawahaniu – zapewniał. Obiecywał również godnie ją zastąpić. – Uroczyście przysięgam, że przez cały czas, który Bóg mi jeszcze da, będę stał na straży zasad konstytucyjnych leżących w sercu naszego narodu. Niezależnie od tego, gdzie mieszkacie, niezależnie skąd pochodzicie i jakie są wasze przekonania, będę wam służył z lojalnością, szacunkiem i miłością, tak jak to czyniłem to przez moje życie – zapewniał Karol III.

