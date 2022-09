Obajtek spotkał się z Brzezinskim. Chodzi o energię atomową

O spotkaniu poinformował ambasador USA za pomocą mediów społecznościowych.

"Z przyjemnością spotkałem się dziś z @DanielObajtek, CEO PKN Orlen, aby porozmawiać o możliwości amerykańsko-polskiego partnerstwa w zakresie energii nuklearnej. Mieliśmy również okazję przedyskutować inne obszary współpracy strategicznej" – przekazał Brzezinski na Twitterze.

Do spotkania odniósł się również sam prezes PKN Orlen. "Rozmawialiśmy o potencjalnych płaszczyznach współpracy wzmacniającej bezpieczeństwo energetyczne naszego regionu. Dziękuję za bardzo dobre spotkanie" – przekazał w mediach społecznościowych.

Co dalej z budową elektrowni jądrowej?

W poniedziałek Stany Zjednoczone złożyły ofertę ws. budowy elektrowni jądrowej w Polsce, proponują 6 wielkoskalowych reaktorów opartych o amerykańską technologię. Polski rząd ma także dwie inne propozycje.

– Ten raport to jest oferta, propozycja zaangażowania strony amerykańskiej zarówno w tej części technologicznej, jak i w tej części finansowej (...). Trochę inny dokument niż ten dokument koreański czy dokument francuski, bo takie też mamy. Żaden z nich nie jest wiążącą ofertą biznesowa, natomiast każdy z nich będzie podlegał analizie – powiedziała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa w Polsat News.

– Według umowy polsko-amerykańskiej, rząd ma 30 dni na analizę tego podsumowania współpracy i decyzję, co dalej ze współpracą polsko-amerykańską, jeżeli chodzi o atom – dodała. Minister podkreśliła, że rządowi zależy "na dobrym i szybkim podjęciu decyzji". Dopytywana czy może to nastąpić w październiku, powiedziała: "powinna zapaść w październiku".

"Wiele ważnych decyzji"

Moskwa przypomniała, że jeżeli chodzi o elektrownię jądrową, to 65 proc. kosztów w budżecie, to koszty inne niż technologia, czyli np. wybór głównego wykonawcy, projektowanie, łańcuch dostaw.

– Więc to pokazuje, że poza tą decyzją o technologii, przed nami jest jeszcze wiele równie ważnych decyzji na wybór pozostałych uczestników procesu – wskazała.

Przyznała, że rok 2026 jest "realistyczny" jako termin rozpoczęcia budowy elektrowni, a lata 2033-2035 - jako czas powstania pierwszych bloków elektrowni.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Ministrów harmonogramem, budowa pierwszej polskiej elektrowni jądrowej rozpocznie się w 2026 r., a w 2033 r. uruchomiony zostanie pierwszy blok elektrowni jądrowej o mocy około 1-1,6 GW. Kolejne bloki będą wdrażane co 2-3 lata, a cały program jądrowy zakłada budowę bloków jądrowych o łącznej mocy zainstalowanej od ok. 6 do 9 GWe w oparciu o sprawdzone reaktory jądrowe generacji III (+).

