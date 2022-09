Bartoszewski: Raport ws. reparacji dobrym punktem wyjścia

– To, że powstał raport posła Arkadiusza Mularczyka i jego grupy jest dobrym punktem wyjścia do rozpoczęcia negocjacji, ale żeby te negocjacje były skuteczne, to należy w to włączyć również inne siły polityczne w kraju, dlatego że ma to inną wymowę, jeżeli nie tylko rząd z jednej opcji politycznej, ale również posłowie z innej opcji politycznej jednym głosem mówią do Niemiec – stwierdził w środę Władysław Teofil Bartoszewski na posiedzeniu w Sejmie.

Polityk Polskiego Stronnictwa Ludowego zabrał głos podczas drugiego czytania projektu uchwały w sprawie reparacji wojennych dla Polski.

– Nie uważamy, że kwestia sowiecka powinna być omawiana w tej uchwale. Nie dlatego, że Sowieci nam nie są winni pieniędzy, bo są i to dwukrotnie (...). Ale mieszanie tych dwóch tematów w trakcie w tej uchwały spowoduje, że Niemcy bez wątpienia zaczną mówić, iż stawiamy demokratyczne państwo w Niemczech na tym samym poziomie co dyktaturę Putina, a do tego nie można dopuścić – oznajmił poseł PSL.

Projekt autorstwa klubu PiS

"Sejm Rzeczypospolitej Polskiej oświadcza, że należycie reprezentowane Państwo Polskie nigdy nie zrzekło się roszczeń wobec Państwa Niemieckiego. Twierdzenie, że roszczenia te zostały prawomocnie wycofane lub przedawnione nie ma żadnych podstaw ani moralnych ani prawnych. Krzywda milionów Polaków krzyczeć będzie, dopóki nie zostanie sprawiedliwie naprawiona" – czytamy w projekcie autorstwa klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości.

Autorzy projektu poinformowali, że nawiązują do uchwały Sejmu RP z 10 września 2004 roku na temat tego, że Polska "nie otrzymała dotychczas należnej rekompensaty finansowej i reparacji wojennych za olbrzymie zniszczenia oraz straty materialne i niematerialne wywołane przez niemiecką agresję, okupację, ludobójstwo i utratę niepodległości przez Polskę".

W środę projekt uchwały w sprawie reparacji wojennych od Republiki Federalnej Niemiec przyjęła Komisja Spraw Zagranicznych.

