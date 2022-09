Libicki: Aborcja to pozbawienie życia niewinnej osoby

Polityk odniósł się na antenie Polskiego Radia 24 do niedawnej zapowiedzi Donalda Tuska ws. aborcji. Lider PO wskazał, że działacze niepopierający wprowadzenia możliwości dokonywania aborcji bez podawania powodu do 12. tygodnia ciąży, nie znajdą się na listach Platformy na kolejne wybory. Deklaracja ta wzbudziła falę komentarzy i jest znakiem ideologicznego skrętu PO w lewo. Zapowiedź Tuska spodobała się m.in. prezydentowi Warszawy, wiceszefowi PO Rafałowi Trzaskowskiemu. Z kolei poseł KO Bogusław Sonik zapowiedział, że w imię pozostania wiernym wartościom, rezygnuje ze startu w kolejnych wyborach.

Libicki: Tu nie ma prawa kobiety

– Jak to usłyszałem, to moja pierwsza myśl była taka, że dobrze zrobiłem, że w 2018 roku opuściłem PO – przyznał senator PSL Jan Filip Libicki w PR24.

– Jeśli chodzi o aborcję, dla mnie nie ma czegoś takiego, jak prawo kobiety. Nie ma moralnego prawa, aby kogoś pozbawić życia. Aborcja to pozbawienie życia niewinnej osoby. Ludzie dopuszczają się zła w różnych sytuacjach, ale zło nie może być czyimś prawem – podkreślił polityk.

Trzaskowski: Olbrzymia większość partii zgadza się ze stanowiskiem Tuska

Deklaracja Tuska ws. aborcji nie doprowadzi do rozłamu w PO. To kierunek partii – wskazuje prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Dlatego że olbrzymia większość koleżanek i kolegów po pierwsze zgadza się z tym stanowiskiem, które zostało wyrażone jeszcze wiele, wiele miesięcy temu przez zarząd, zanim jeszcze nawet Donald Tusk wrócił do polskiej polityki – argumentował Trzaskowski na antenie Radia Zet.

– Poza tym słyszę wypowiedzi koleżanek i kolegów i bardzo niewiele i niewielu z nich kontestuje tę decyzję Donalda Tuska i bardzo dobrze, bo w tej sprawie uważam, że trzeba być wyrazistym – dodał.

