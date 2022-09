Prezes Kraków Airport: Rosną koszty zarówno przewoźników, jak i lotnisk

Kraków Airport jest gospodarzem tegorocznej edycji organizowanej przez ACI (Airport Council International) konferencji Customer Experience Global Summit. To jedno z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu branży lotniczej, zarówno dla pracowników, jak i podróżujących. 14-15 września w krakowskim Centrum Kongresowym ICE można będzie spotkać ponad 500 gości z całego świata, którzy są ściśle związani z lotnictwem – poinformowała w środę PAP MediaRoom.

Sytuacja branży lotniczej

– Wiele elementów ma wpływ na obecną sytuację w branży lotniczej. Po kryzysie związanym z pandemią podmioty rynku lotniczego próbują ustabilizować swoją sytuację finansową. W 2022 roku odnotowaliśmy zauważalny wzrost liczny pasażerów. Najlepszym tego przykładem jest to, że właśnie zarejestrowaliśmy pięciomilionowego pasażera na krakowskim lotnisku – mówił w trakcie konferencji prezes zarządu Kraków Airport.

Bieżąca sytuację skomentował również Luis Felipe de Oliveira, dyrektor generalny ACI World. – Musimy zapewnić jeszcze lepszą obsługę pasażerów. Oznacza to wspólne znajdowanie odpowiedzi na pytania dotyczące inwestycji w nowe technologie, wyznaczanie prokonsumenckich standardów, politykę stopniowego przywracania pełnego zatrudnienia oraz zachęcania pasażerów do powrotu do naszych terminali i wszystkich marek tworzących sektor – oznajmił. Według niego, największym wyzwaniem, przed którym stoi światowa branża lotnicza jest poradzenie sobie z długofalowym wzrostem całego sektora. Prognozy dowodzą, że do 2040 roku podwoi się liczba osób latających samolotami, w związku z czym, pojawia się pytanie, czy i jak można to zrobić odpowiedzialnie.

– Cała nasza branża ściśle współpracuje, aby pozostać sektorem zrównoważonym - podsumował de Oliveira. I podkreślił, że w krótkiej perspektywie czasowej ważniejsze wydają się jednak wyzwania finansowe stojące przez branża lotniczą.

Czytaj też:

PLL LOT nie poleci do Chin. Przedłużono zakaz