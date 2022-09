Jabłoński: Tusk uznał, że nie opłaca mu się realizacja interesów niemieckich

W środę podczas obrad Sejmu 418 posłów poparło uchwałę w sprawie reparacji od Niemiec. Za uchwałą opowiedziały się w większości wszystkie największe kluby. Wyjątkiem była Polska 2050, która wstrzymała się od głosu. Przeciw uchwale zagłosowało natomiast 4 posłów z klubu Koalicji Obywatelskiej

Platforma chce reparacji?

Po początkowej krytyce całej inicjatywy Koalicja Obywatelska dokonała zwrotu i zapowiedziała złożenie własnego projektu uchwały w tej sprawie.

– Jeśli mówimy o rozliczeniu wojennych krzywd i szkód, musimy rozmawiać o tych, którzy doprowadzili do wybuchu II Wojny Światowej, czyli o faszystowskich Niemcach i komunistycznym Związku Sowieckim – powiedział szef klubu sejmowego KO, Borys Budka.

Polityk dodał, że to właśnie jego ugrupowanie ma większe szanse na zdobycie niemieckich reparacji.

Jabłoński: Tusk zmienił narrację

Wiceszef MSZ uważa, że Donald Tusk zrozumiał, że krytykowanie pomysłu reparacji nie opłaca mu się politycznie.

– W pewnym momencie najwyraźniej myślę że do Donalda Tuska spłynęły badania opinii publicznej. On się zorientował, że jeżeli dalej będzie realizował interesy niemieckie, no bo interesem niemieckim jest to, żeby nie płacić. Interesem polskim jest to, żeby Niemcy zapłacili. Tusk zorientował się, że to się mu po prostu nie opłaca, zmienił front, odwrócił wektor tej narracji no i wydaje się, że uznał, że jednak mu się opłaca rząd w tej sprawie popierać. Bardzo dobrze się stało, niezależnie od motywacji. Uważam że każdy polski polityk powinien w tej sprawie rząd popierać, bo działamy tu w polskim interesie – stwierdził Paweł Jabłoński w „Sygnałach dnia” PR1.

Polityk PiS dodaje jednak, że jakiegokolwiek wiary w to, że gdyby PO sprawowała rządy, podjęłaby stosowne działania. Dodał, że jest prawie pewny, żeby tego nie robiła, bo podejście opozycji wielokrotnie bardzo "przyjazne wobec Niemiec". – I to nawet przekraczające te granice zwykłej przyjaźni, raczej będące czymś więcej, będące realizacją pewnych interesów, o które po prostu kanclerz Niemiec ich prosiła. To coś, o czym wiemy – mówił wiceminister.

Scholz: Sprawa reparacji zamknięta

Kanclerz Olaf Scholz odpowiedział, że sprawa reperacji jest zamknięta. Według strony niemieckiej została już rozstrzygnięta przez prawo międzynarodowe.

Rząd federalny Niemiec powołuje się na porozumienie dwa plus cztery z 1990 roku, które dotyczyło niemieckiej jedności w polityce zagranicznej. Sygnatariuszami porozumienia są Niemiecka Republika Demokratyczna, Republika Federalna Niemiec, Francja, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania i Związek Radziecki

