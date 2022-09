Moskwę zapytano o węgiel. "Tego nigdy nie obiecywaliśmy"

Minister klimatu i środowiska zapewnia, że węgla w Polsce nie zabraknie. – To, co będzie potrzebne przy zakupach węgla to cierpliwość. Węgiel jest sukcesywnie dostarczany na polski rynek, ale trzeba będzie trochę złamać przyzwyczajenia, że wrześniu gospodarstwo zaopatruje się na rok, a bardzo często na dwa lata. To co zalecamy, to sukcesywne zakupy węgla. Również jest to związane z tym, że wraz z większą ilością węgla importowanego spada jego cena– stwierdziła Anna Moskwa w „Gościu Radia Zet”.

Polityk podkreśliła, że zabraknąć może węgla z polskiego wydobycia. – Nie jesteśmy tu w stanie zapewnić, że węgla z polskiego wydobycia wystarczy. Tego nigdy nie obiecywaliśmy. Rozpoczęliśmy bardzo duży import. Na dziś wpłynęło już 7,7 tego węgla, mamy jeszcze 2,7 z kierunku rosyjskiego od początku roku się na rynku pojawiło. Z tego co mamy zakontraktowane do końca roku to jest już 80%, 5 milionów łącznie już przesianego węgla przez cały sezon, pojawi się z importu – stwierdziła minister.

Polityk dodała, że rząd rozważa wprowadzenie rozwiązań, które zachęcałoby do oszczędności. – Te oszczędności już widać w gospodarstwach domowych, widać je w gazie, w prądzie. Jesteśmy o tym przekonani, tak to działa, że jeśli coś przynosi korzyści na rachunku, to wtedy my jesteśmy mobilizowani do działania jako Polacy – dodała.

Rozwiązania pomocowe rządu

W ostatni poniedziałek rzecznik prasowy rządu Piotr Müller zapowiedział, że w bieżącym tygodniu rządzący przedstawią pakiet różnego rodzaju rozwiązań pomocowych dla sektora energochłonnego, czyli dużych firm, które najbardziej potrzebują energii, ale również pewne rozwiązania dla klientów indywidualnych, które spowodują, że będzie się opłacało nie zużywać więcej energii elektrycznej niż w poprzednich latach.

Obóz władzy chce stworzyć system, w którym jeśli nie przekroczy się pewnego poziomu zużycia energii, to będzie się płaciło mniejsze ceny za energię elektryczną niż gdyby ten próg przekroczyć. Ma to zachęcać do tego, by faktycznie nie zwiększać wykorzystania energii. Już teraz zużycie gazu globalnie w Polsce jest niższe niż w zeszłym roku, ponieważ firmy i obywatele podejmują działania oszczędnościowe, w związku z wysokimi cenami, spowodowanymi wojną na Ukrainie.

