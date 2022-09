Prezydent Duda: Chcę, żeby Tusk ujawnił stenogramy z rozmów z Putinem i Merkel z 10 kwietnia 2010 r.

Prezydent udzielił wywiadu tygodnikowi "Wprost", gdzie był pytany o ocenę prac podkomisji smoleńskiej oraz samego Antoniego Macierewicza. Andrzej Duda unikał jednoznacznej odpowiedzi, wskazując, że katastrofą smoleńską powinien się zająć prokurator generalny.

– Nie chcę oceniać ministra Macierewicza, z dystansem patrzę na pracę jego podkomisji – podkreślił.

Podczas wywiadu prezydenta zapytano o słowa Donalda Tuska, którego zdaniem Antoni Macierewicz "powinien siedzieć".

– To bardzo proszę, żeby pan Donald Tusk pokazał stenogramy swoich rozmów z Angelą Merkel i z Władimirem Putinem z 10 kwietnia 2010 roku. Bardzo bym chciał je zobaczyć – odparł Andrzej Duda.

Dopytywany, czy ma pan żal do Donalda Tuska, prezydent zaprzeczył. – Nie. Po prostu chcę wiedzieć, co – jako premier – zrobił w sprawie śmierci prezydenta Polski – stwierdził.

Trudna współpraca z Tuskiem

Prezydent był też pytany, czy wyobraża sobie współpracę z Donaldem Tuskiem jako premierem Polski po wyborach w 2023 roku. Andrzej Duda zapewnił, że jeżeli PO wygra wybory, to on zaakceptuje wybór Polaków. – Mam obowiązki, które powierzyli mi Polacy, nie jestem od kapryszenia – mówił.

Nie kryje jednak, że między nim a Donaldem Tuskiem są olbrzymie różnice światopoglądowe oraz w poglądach na politykę zagraniczną a ewentualna współpraca będzie bardzo utrudniona.

– Nie na darmo krytykowałem Tuska za jego postawę w związku ze sprawą polskich stoczni, gdy był premierem i kiedy uważano, że pozwala po prostu na politykę, z jaką ja bym się nigdy nie zgodził – podkreśla polski prezydent.

Andrzej Duda wskazał, że np. zupełnie nie może zgodzić się z pomysłem Tuska, aby do 12 tygodnia ciąży aborcja była dostępna "na życzenie". – To uśmiercenie człowieka, czy się to komuś podoba, czy nie – podkreślił polski prezydent.

