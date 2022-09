Von der Leyen dla Polsat News: Polska musi wypełnić swoje zobowiązania

W środę Ursula von der Leyen wygłosiła orędzia o stanie Unii Europejskiej. W początkowej części wystąpienia przewodnicząca Komisji Europejskiej skoncentrowała się na wojnie Rosji z Ukrainą, szczególnie w kontekście wspólnej europejskiej odpowiedzi na te zmagania. Stwierdziła, że liderzy unijny powinni byli wcześniej wsłuchać się w głosy z Polski i krajów bałtyckich na temat polityki Władimira Putina.

Zapowiedziała też, że "państwa członkowskie zyskają finansowanie, dzięki któremu będą mogli wesprzeć zagrożone gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa". – Będzie to kwota ok. 140 mld euro dla tych, którzy potrzebują naszej pomocy – oznajmiła.

Von der Leyen wymijająco o ETS

W czwartek polityk udzieliła wypowiedzi dla korespondentki Polsat News, Doroty Bawołek. Została zapytana m.in. o kwestię ustanowienia cen maksymalnych na energię, celem obniżenia cen prądu.

– Zaprezentowaliśmy pewne pomysły i wśród nich była również debata na temat tego, jak obniżyć cenę gazu. Musimy znaleźć równowagę. Rozmawiamy z zaufanymi dostawcami, jak znaleźć rozwiązanie problemu. Pojawiły się nowe propozycje, mam nadzieję, że niebawem ministrowie krajów członkowskich podejmą decyzje – powiedziała von der Leyen.

Następne pytanie dotyczyło ewentualnej redukcji unijnych celów klimatycznych, w tym zawieszenia wyjątkowo niekorzystnych dla Polski opłat emisyjnych. Pod koniec sierpnia br. w Paryżu szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki zaproponował "zamrożenie" cen ETS na poziomie 30 euro na dwa lata.

– Rynek ETS musi zdawać sobie sprawę z tego, że cena gazu jest 10 razy wyższa niż cena ETS-ów, tak bardzo wzrosła. Powodem wysokich cen energii jest działalność Putina. My oczywiście zrobiliśmy wszystko, co w naszej mocy, aby ustabilizować ceny, zaoferowaliśmy pakiet REPowerEU. To 20 mld euro świeżych środków, które można inwestować w odnawialne źródła energii – odpowiedziała korespondentce Polsatu szefowa KE.

KPO. "Polska musi wypełnić swoje zobowiązania"

Dziennikarka zapytała też o środki z unijnego Funduszu Odbudowy, które wciąż nie zaczęły płynąć do Polski. Komisja wprawdzie zaakceptowała polski Krajowy Plan Odbudowy na początku czerwca, ale środki nie zostały uruchomione. W tle są kwestie związane z tzw. kamieniami milowymi i m.in. głębsze zmiany w wymiarze sprawiedliwości. Komisja chce np. przywrócenia do orzekania sędziów odsuniętych przez Izbę Dyscyplinarną.

Von der Leyen powtórzyła, że polski rząd musi w tym zakresie spełnić postawione przez KE warunki. – W przypadku Polski chodzi o niezależność sądownictwa. Negocjacje zostały zamknięte, mamy umowę. Polska musi wypełnić swoje zobowiązania i my wtedy będziemy gotowi do wypłaty środków. Tak jak w przypadku innych krajów członkowskich, kamienie milowe muszą zostać spełnione, aby to się stało – powiedziała.

