Legenda sportu wzywa do bojkotu Mistrzostw Świata w Katarze

Cantona jest jednym z najgłośniejszych krytyków zbliżających się Mistrzostw Świata. Ostatnio napisał list, w którym wezwał do bojkotu "wielkiej maskarady". W swoim apelu wystosowanym na Twitterze podkreśla, że w życiu są rzeczy ważniejsze od piłki nożnej.

Cantona zwrócił uwagę na kilka aspektów, które według niego przekreślają szansę na udane mistrzostwa rozpoczynające się 20 listopada w Katarze. Sportowiec uważa, że władze Kataru dysponują ogromną gotówką i dlatego w 2010 roku dostały od FIFA zielone światło dla organizacji największej piłkarskiej imprezy na świecie.

"Co za szaleństwo, co za głupota! Ale przede wszystkim – ludzka groza. Ile tysięcy zgonów, żeby wybudować te stadiony, żeby ludzie mogli się bawić przez dwa miesiące i nikogo to nie obchodzi" – napisał w liście otwartym na Twitterze. Piłkarz nawiązał do zarzutów organizacji zajmujących się prawami człowieka o łamanie przez Katar obowiązujących norm oraz złe warunki pracy podczas budowy infrastruktury sportowej na mundial.

"Columbo" zamiast meczu w TV

Poza niewolniczą pracą tysięcy ludzi, Cantona zwrócił uwagę na inne problemy. Jego zdaniem Katar nie jest krajem piłkarskim. Także warunki klimatyczne, panujące wysokie temperatury, powinny wykluczyć Katarczyków z możliwości organizowania mundialu. "Ekologiczna aberracja, z tymi wszystkimi klimatyzowanymi stadionami" – napisał Cantona.

"Być przeciwko temu, żeby mecze nie były transmitowane, żeby nie było reklam, to jest absolutnie możliwe" – podkreślił emerytowany piłkarz, po raz pierwszy publicznie wzywając ludzi do bojkotu. Jak napisał – "w życiu trzeba podejmować deycyzje, nawet jeśli nas to kosztuje".

Sam Cantona zadeklarował, że w listopadzie, zamiast mundialu w Katarze, obejrzy jeszcze raz wszystkie odcinki serialu "Columbo".

