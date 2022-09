Błaszczak: Dezinformacja towarzysząca wojnie jest niezwykle groźna

Minister Błaszczak zainaugurował piątek w Akademii Sztuki Wojennej drugą edycję konferencji Akademickiego Centrum Komunikacji Strategicznej "Niepodległość informacji". Podczas swojego przemówienia podkreślił, że "dezinformacja, która zawsze towarzyszy i towarzyszyła wojnie, jest niezwykle groźna dla społeczeństw demokratycznych". – Z dezinformacją trzeba walczyć. Potrzebne są instytucje, które oddzielają kłamstwa od prawdy – wskazał wicepremier.

–W XXI wieku przy wykorzystaniu mediów społecznościowych mamy z jednej strony wielką szansę, żeby dotrzeć z prawdziwą rzetelną informacją do bardzo szerokich grup odbiorców, ale z drugiej strony media społecznościowe są przedmiotem ataku, są wykorzystywane do siania dezinformacji – powiedział Mariusz Błaszczak.

Wskazał, że właśnie w celu skutecznej walki z dezinformacją konieczne są instytucje, które "pokazują prawdę". – Chciałbym pogratulować naszym przyjaciołom ukraińskim tego, że tak dużą wagę przywiązują do rzetelnej informacji. I bardzo się cieszę z tego, że dziś podpisane zostanie porozumienie dotyczące współpracy w rzetelnym informowaniu opinii publicznej o tym, co dzieje się na Ukrainie, co wiąże się z atakiem rosyjskim na Ukrainę. Dziękuję też za to, że możemy wykorzystywać doświadczenia ukraińskie w budowaniu polskiej odporności. I to nie tylko w dziedzinie dezinformacji – ocenił minister obrony narodowej.

Silna armia musi być liczna

Dalej Mariusz Błaszczak nawiązał do rozbudowy polskiej armii. Pdkreślił, "wszyscy doskonale wiemy, że silne wojsko, to liczne wojsko". – Byli tacy w Polsce, którzy mówili, że liczne wojsko jest niepotrzebne. Koalicja PO-PSL zmniejszała, likwidowała jednostki wojskowe". "Doświadczenia ukraińskie pokazują, że wojsko musi być liczebne – dodał.

Minister zapewnił, że Wojsko Polskie "będzie coraz liczniejsze". – Osiągniemy ten cel w postaci 300-tysięcznych oddziałów Wojska Polskiego, będziemy budować nowe jednostki wojskowe obok 18. dywizji zmechanizowanej; rozwijamy liczebnie Wojsko Polskie i również wyposażamy Wojsko Polskie w nowoczesny sprzęt – przypomniał.