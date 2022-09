"Polak, ale taki od nas". Fala oburzenia po słowach Pieńkowskiej

Choć koszykówka nie jest najpopularniejszym sportem w Polsce, to za sprawą naszych reprezentantów może się to zmienić. W piątek wieczorem biało-czerwoni zmierzą się z Francją w półfinale Mistrzostw Europy. To wielki sukces, ponieważ po zaciętym boju w ćwierćfinale nasi koszykarze pokonali (90:87) uznawanych za faworytów Słoweńców. To pierwszy od 1971 roku awans Polaków do najlepszej czwórki.

Mecz rozpocznie się o godz. 17.15.

Dziwne słowa Pieńkowskiej

Ze względu na sukcesy polskiej drużyny, koszykówka zawitała do mediów mainstreamowych. Dziennikarka TVN24 Jolanta Pieńkowska postanowiła osobliwie skomentować dobrą passę zawodników.

"Jolanta Pieńkowska w kontekście Mateusza Ponitki w TVN24 mówi, że fajnie byłoby zobaczyć w NBA " – cytuje jej wypowiedź dziennikarz sportowy związany z Canal Plus, Artur Kwiatkowski.

twitter

Jak opisują media, Pieńkowska najprawdopodobniej chciała zaznaczyć, że Jeremy Sochan, reprezentant Polski, swoją przygodę z koszykówką zaczynał w innym kraju. Ten polsko-amerykański zawodnik jako jeden z niewielu naszych rodaków (obok m.in. Marcina Gortata) dostał się do prestiżowej ligi NBA. Tymczasem swoją wypowiedzią Pieńkowska odebrała Sochanowi, który wielokrotnie podkreślał dumę z bycia Polakiem, swoiste prawo do poczucia przynależności do naszego narodu.

Dziennikarze nie zostawiają na Pieńkowskiej suchej nitki

"Nie no, to jest jakiś dramat. Jeśli są jakieś negatywne skutki przebijania się do mainstreamu mniej popularnych dyscyplin, to takie" – stwierdził Jakub Kazula z newonce.sport. Z kolei Mateusz Ligęza z Polskiego Radia komentuje: "I zaczęły się właśnie rozmowy o koszykówce, bo wydawcy kazali, bo każdy mówi, to i śniadaniówki wlecą i plecenie trzy po trzy. Skandaliczne słowa...".