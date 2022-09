Stoltenberg zabrał głos ws. końca wojny. Padły chłodne słowa

Rozpoczęta 6 września ukraińska kontrofensywa zaskoczyła swoją skutecznością nie tylko Rosjan, ale także Zachód. Wojskom Kijowa udało się odbić szereg miejscowości i znaczne tereny zajęte prze rosyjskie oddziały po 24 lutego. Jednak wciąż wielu ekspertów uważa, że jest za wcześnie, aby mówić o końcu wojny. Podobne głosy słychać także z ukraińskiego rządu.

Minister obrony Ukrainy Ołeksij Reznikow nie zdecydował się jak dotąd na wskazanie daty zakończenia wojny, ale jest przekonany, że po kilku kolejnych, nawet niewielkich zwycięstwach Sił Zbrojnych Ukrainy na froncie, Rosjanie zaczną uciekać.

Wcześniej sekretarz stanu USA Anthony Blinken powiedział, że kontrofensywa Ukrainy przeciwko rosyjskiemu wojsku wciąż się rozwija, a siły ukraińskie poczyniły „znaczące postępy”. Jednocześnie, jak donosi "The Washington Post", administracja prezydenta USA Joe Bidena spodziewa się miesięcy intensywnych walk - ze zwycięstwami i porażkami każdej ze stron.

Słowa Stoltenberga

Tymczasem Reuters przytacza słowa sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga, który również studzi emocje zwolenników Ukrainy. Norweg stwierdził, że kontratak Ukrainy przeciwko siłom rosyjskim był bardzo skuteczny, ale ostrzegł, że państwa Zachodu wciąż muszą być przygotowane na dłuższy konflikt.

– Oczywiście fakt, że ukraińskie siły zbrojne były w stanie odzyskać terytorium i uderzyć na linie rosyjskie jest niezwykle zachęcający. Jednocześnie musimy zrozumieć, że to nie jest początek końca wojny, musimy być gotowi na długą podróż – powiedział szef NATO do dziennikarzy.

Niedawno amerykański Instytut Studiów Wojennych informował, że Rosja podwoiła swoją tajną mobilizację w kraju z powodu kontynuacji kontrofensywy Sił Zbrojnych Ukrainy. Z kolei Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski przekazał w piątek, że prawie cały obwód charkowski został już wyzwolony.

– To był bezprecedensowy ruch naszych żołnierzy. Ukraińcom po raz kolejny udało się zrobić to, co wielu uważało za niemożliwe – powiedział.

