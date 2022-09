Przekop Mierzei Wiślanej. Poseł PSL: Wszystkie rządy bały się ekologów

Już w najbliższą sobotę odbędzie się uroczyste otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej. Inwestycja to pierwszy etap nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską.

Przekop Mierzei to inicjatywa polityków Prawa i Sprawiedliwości – Zjednoczonej Prawicy i jeden ze sztandarowych projektów tej formacji politycznej.

Symboliczna data

Prowadzący projekt wiceminister Marek Gróbarczyk poinformował w mediach, że "data 17 września na otwarcie przekopu Mierzei Wiślanej nie została wybrana przypadkowo". – Ten symboliczny moment, tragiczny dla Polski, chcemy przełamać przez rozpoczęcie żeglugi – powiedział w Polskim Radiu wiceszef Ministerstwa Infrastruktury.

Przypomnijmy, że 17 września to rocznica kolejnej agresji Związku Sowieckiego na Polskę, do której doszło w 1939 roku.

Rządy się bały?

W rozmowie z portalem informacyjnym i.pl poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego przyznał, iż "w demokratycznej Polsce po 1989 roku nie było odważnych, aby zrobić przekop". – Wszystkie rządy po kolei, także rząd PO-PSL, bały się ekologów – zauważył. Jednocześnie polityk nazwał projekt "bardzo ważną inwestycją, nad którą Polska zastanawiała się od XVI wieku".

– Trzeba jasno powiedzieć, że przekop Mierzei Wiślanej ożywi region turystycznie. Po rozpoczęciu przez Rosję wojny na Ukrainie mamy taką sytuację, że wyjazd przez Cieśninę Piławską jest całkowicie zablokowany. Turystyka ma w PKB bardzo ważne znaczenie – stwierdził Sawicki.

Nowa droga wodna

Według oficjalnych danych, całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga wyniesie blisko 25 kilometrów. Samo przejście przez Zalew Wiślany to nieco ponad 10 kilometrów, podobnie jak na rzece Elbląg. Pozostałe około 2,5 kilometra terenów to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 metrów głębokości.

Droga wodna została zaprojektowana dla statku o długości 100 metrów, szerokości – 20 metrów i zanurzeniu – 4,5 metra.

