Z ziemi niemieckiej do włoskiej

Przegłosowano postulaty zmian w czterech kluczowych sprawach – zmiany doktrynalnego podejścia do homoseksualizmu, do celibatu, do zakazu kapłaństwa kobiet, zmian w stosunkach pracy (chodzi o gwarancje praw w instytucjach kościelnych dla jawnych homoseksualistów i rozwodników). Zarządzono też tworzenie rad synodalnych, które mają gromadzić świeckich i kapłanów – faktycznie te ciała mają stać ponad episkopatem. Tylko dokument o zmianach w podejściu do etyki seksualnej nie zyskał wymaganej większości wśród biskupów. Teraz hierarchowie mają zawieźć dokument do Watykanu jako swoiste ultimatum.