Listy od czytelników

„Polowanie na prof. Roszkowskiego”, „DRz” 36/2022

Szanowna Redakcjo, kilka zdań od stałego czytelnika. Skoro lewactwo urządziło tak jazgotliwą histerię wokół książki „Historia i teraźniejszość” prof. Wojciecha Roszkowskiego, to musi to być pozycja bardzo wartościowa – pomyślałem. Udałem się do księgarni i kupiłem egzemplarz. Przeczytałem. Rewelacyjna! Wróciłem do księgarni i kupiłem jeszcze sześć egzemplarzy na prezenty na Gwiazdkę.