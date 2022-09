Dlaczego nic nie mówi?

Prezenter telewizyjny Tomasz Kammel rzadko opowiada o swoim życiu prywatnym. Jednak ostatnio zagościł w Kanale Sportowym u Krzysztofa Stanowskiego, który słynie z zadziornych pytań. I zapytał Kammela o to, o czym od dawna wszyscy plotkują, czyli o jego orientację seksualną.

– Chcę zapytać ciebie wprost, bo ludzie pytają też na czacie o takie rzeczy. Czy ty ukrywasz swoją orientację czy nie ukrywasz? – wypalił do Kammela. – Nie ukrywam mojej orientacji. Nie zajmuję się moją orientacją publicznie, natomiast nic nie ukrywam. Wiem, że od lat, nie wiem w sumie dlaczego, ale to są już ponad dwie dekady, ciągle trwają spekulacje na temat tego, czy ja jestem homoseksualistą czy nim nie jestem. Głównie w branży, bo poza branżą to nie jest taki temat. Powtórzę jeszcze raz, że ja nie jestem homoseksualistą. Natomiast gdybym nim był, to byłbym z tego dumny i korzystałbym z faktu, że tak jest, na rzecz troski – bo nie chcę mówić walki – o lepsze życie ludzi, którzy mają tak jak ja, czyli taką orientację – odparł Kammel.