Rola: Czy ja montuję bomby?

RYSZARD GROMADZKI: Jaki jest status wRealu24 po usunięciu was przez YouTube i wymierzonych w wasz kanał działaniach Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego?

MARCIN ROLA: Jest coraz ciężej. Ale mimo tych wszystkich ataków jesteśmy dobrej myśli. Spodziewaliśmy się takiego scenariusza co najmniej od kilku miesięcy i przygotowywaliśmy się na niego. Cieszę się, że ruszył nasz projekt Banbye.com. W tej chwili mamy na nim ok. 100 tys. realnych użytkowników, więc idzie to do przodu. Jest szansa, że ten projekt będzie rósł. Oczywiście jest kwestia finansowania.

Będziemy też walczyć na drodze prawnej w sprawie zastosowania przeciwko nam artykułu 180 Prawa telekomunikacyjnego. Nieoficjalnie mogę powiedzieć, że za nasłaniem ABW na nasz kanał stał niejaki pan Cieszyński, zamieszany w aferę respiratorową, obecnie nadzorujący w rządzie kwestie cyberbezpieczeństwa. To jakaś dziwna wendeta z jego strony, prawdopodobnie za to, że bardzo konsekwentnie staram się wyjaśnić aferę z respiratorami. Sprawa z naszego powództwa jest w sądzie. W kwestii zablokowania wRealu24 przez ABW do ministra spraw wewnętrznych i koordynatora służb specjalnych Mariusza Kamińskiego interpelował też poseł Konfederacji Krystian Kamiński. W odpowiedzi minister potwierdził, że ABW podjęła wobec nas działania blokujące rozpowszechnianie naszego kanału, nie podał jednak ich przyczyn. Jeżeli w sądzie potwierdzi się, że służby oskarżają, wRealu24 o stwarzanie zagrożenia dla bezpieczeństwa narodowego, to będziemy domagać się ogromnego odszkodowania. Jakim prawem oni to robią? Czy ja montuję bomby, czy pokazuję, jak rzucać granatami?