"Nie da się nie porównać tego do Katynia". Mocny wpis wiceszefa MSZ

W piątek strona ukraińska poinformowała o odkryciu masowego grobu w wyzwolonym spod rosyjskiej okupacji mieście Izium położonym na wschodzie Ukrainy w obwodzie charkowskim.

Według ukraińskich służb w miejscu pochówku znajdowało się ponad 440 ciał. Po wstępnych oględzinach zwłok podano, że zdecydowana większość z ciał miała na sobie ślady tortur, a przyczyna ich śmierci była gwałtowna.

Mocny wpis Jabłońskiego

Doniesienia z Izium skomentował w mediach społecznościowych wiceminister spraw zagranicznych. Paweł Jabłoński stwierdził, że wstrząsające zdjęcia z ukraińskiego miasta przywodzą na myśl zbrodnie katyńską dokonaną w 1940 roku przez Sowietów na polskich oficerach wziętych do niewoli po 17 września 1939 roku.

"Przerażające. I nie da się nie porównać tego do Katynia. A najgorsze, że takich miejsc na ukraińskich ziemiach wciąż okupowanych przez Rosję są prawdopodobnie jeszcze dziesiątki. Jesteśmy świadkami największej w Europie zbrodni na ludności cywilnej od II wojny światowej" – napisał Jabłoński na Twitterze.

W kolejnym wpisie wiceminister przekonywał, że potrzeba pomocy Ukrainie to konieczność i musi ona trwać do momentu, aż Rosja zostanie pokonana.

"Mamy obowiązek kontynuować i zwiększać pomoc wojskową dla Ukrainy, aby Rosja została pokonana – również dla własnego bezpieczeństwa – ale i po to, by zbrodniarze zostali pociągnięci do odpowiedzialności. I bezpośredni sprawcy, i dowódcy, i główni organizatorzy z Putinem na czele" – stwierdził Jabłoński.

Wstrząsające odkrycie

W piątek przekazano pierwsze informacje dotyczące szczegółowych makabrycznego odkrycia w Izium. Oleg Sinegubow, szef Charkowskiej Obwodowej Administracji Wojskowej, poinformował o najnowszych ustaleniach na swoim kanale na Telegramie.

„Skala zbrodni dokonanych przez okupantów w Izium jest ogromna. To krwawy i okrutny terror. Bucha, Irpin, Mariupol… Izium" – pisze Sinegubow.

"Dziś funkcjonariusze organów ścigania rozpoczęli ekshumacje. Trudno sobie wyobrazić coś takiego w XXI wieku, ale to tragiczna rzeczywistość. Na większości grobów nie ma nawet imion i nazwisk. Jest tylko numer. Wśród ekshumowanych dziś szczątków 99 procent ciał nosi ślady gwałtownej śmierci. Jest kilka ciał z rękami związanymi za plecami, a jedna osoba jest pochowana z liną na szyi. Oczywiście ci ludzie byli torturowani, a potem straceni. Wśród pochowanych są też dzieci" – napisał szef OVA.

