Morawiecki: Pozbywamy się zależności od Rosji i Niemiec

– Otwieramy dzisiaj kanał żeglugowy, to droga wolności, droga nowych szans i nowych możliwości. Zrywamy dzisiaj symbolicznie, w tym dniu 83. rocznicy napaści ZSRR na Polskę, ostatnie pęta naszej zależności – mówił premier.

Podkreślił, że morze jest wielką szansą dla Polski i że otwarcie na Bałtyk musi być wykorzystane. – Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną jest świadectwem woli, sprawczości, dążenia do Polski silnej, niezależnej i suwerennej – dodał.

Tłumaczył, że w przeszłości były różne pomysły na przekop, ale we współczesności pierwszy to hasło rzucił prezydent Lech Kaczyński, a później "to wielkie dzieło podjął premier Jarosław Kaczyński". – To zostało brutalnie przerwane – stwierdził.

Dalej mówił, że "kilkudziesięciokilometrowy odcinek polskiego wybrzeża był uzależniony od Rosji". – My tę zależność zrzucamy – dodał. – Dziś musimy odpowiedzieć na pytanie, czy ten kanał żeglugowy, to tylko zwykła inwestycja, czy coś więcej. Ja uważam, że to droga symboliczna – podkreślił.

Morawiecki o Tusku: Jesteśmy świadkami specjalnej operacji

Morawiecki przypomniał, że 13 lat temu w Sopocie ówczesny polski premier Donald Tusk podpisał umowę samoograniczającą prawa Polski do Zalewu Wiślanego.

– Jesteśmy świadkami specjalnej operacji przefarbowania tego człowieka, który był przyjacielem Angeli Merkel i sojusznikiem Putina, który mówił o tym kanale, że to polityczny trick. To operacja przefarbowania na polskiego patriotę – powiedział Morawiecki o Tusku.

Premier stwierdził, że "gdyby Polska szła według geopolitycznej wizji naszych poprzedników i oponentów, to dziś bylibyśmy w pełnej zależności od Rosji i od Niemiec". – To trzeba powiedzieć w tym miejscu, które na zawsze zostanie symbolem zrzucania zależności. (...) Kiedy nasi poprzednicy wtłaczają nas w pewne ramy zależności, to my stoimy na straży niezależności i suwerenności państwa polskiego i polskich szans – oświadczył Morawiecki.

