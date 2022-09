Ozdoba: Małżeństwo jest fundamentem, na którym zasadza się całe życie rodzinne

Już jutro ulicami Warszawy przejdzie siedemnasty Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny. Organizatorzy z Centrum Życia i Rodziny podkreślają, że w tym roku w szczególny sposób chcą ukazać wartość małżeństwa jako nierozerwalnego związku kobiety i mężczyzny.

– Spotykamy się, żeby dać publiczne świadectwo, że bronimy, wspieramy i afirmujemy ochronę życia, małżeństwa i rodziny, ponieważ są to fundamentalne wartości dla naszego społeczeństwa. Myślę, że są również w pewien sposób wpisane w kod genetyczny naszego narodu. To również miejsce radosnej wspólnoty, rodzinnej atmosfery, który pokazuje, że będąc anonimowym można poczuć się jak jeden z elementów nieformalnego ruchu społecznego. To nie tylko jeden marsz w Warszawie, który nazywamy "Narodowym", ale towarzyszy mu szereg innych tego rodzaju wydarzeń. Jesteśmy dużym nieformalnym ruchem na rzecz ochrony życia i rodziny – mówi Paweł Ozdoba.

W Polsce statystycznie rozpada się co trzecie małżeństwo, w wielkich miastach co drugie. Coraz więcej dzieci dorasta bez jednego z rodziców. – W tym roku zwracamy szczególną uwagę na małżeństwo. Wybraliśmy hasło: „I ślubuję Ci”, by zwrócić uwagę na to, jak ważną instytucją jest małżeństwo. Bez małżeństwa, nie ma rodzin, nie ma gromad dzieci, które biorąc pod uwagę kryzys demograficzny są dziś bardzo potrzebne dla naszego społeczeństwa i narodu. Małżeństwo jest fundamentem, na którym zasadza się całe życie rodzinne, społeczne, dlatego dziś małżeństwo jest konieczne, by nasz kraj się rozwijał – podkreśla Paweł Ozdoba.

Tegoroczny Narodowy Marsz dla Życia i Rodziny odbędzie się pod honorowym patronatem Konferencji Episkopatu Polski. Organizatorem wydarzenia jest Centrum Życia i Rodziny, które zaprasza wszystkich, aby wspólnie spotkać się 18 września (niedziela) na Placu Zamkowym w Warszawie. Marsz o 11:00 poprzedzi koncert zespołu Arka Noego.

Czytaj też:

"I ślubuję Ci". Zaprezentowano oficjalny spot Narodowego Marsz dla Życia i Rodziny