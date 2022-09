Andruszkiewicz: Platforma nie dała 500 plus, a dzisiaj mówią, że chcieli dać

W sobotę odbyła się uroczystość otwarcia nieukończonego kanału przez Mierzeję Wiślaną. Na miejscu zjawili się czołowi politycy PiS. Przemówienia wygłosili prezes Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki oraz prezydent Andrzej Duda.

Otwarcie kanału przez Mierzeję Wiślaną jest szeroko komentowane w niektórych mediach. Portal wPolityce.pl zapytał Sekretarza Stanu ds. cyfryzacji w KPRM Adama Andruszkiewicza m.in. o postawę Platformy Obywatelskiej w tej sprawie. Przypomniał w tym kontekście słynną wypowiedź Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, że „gdyby natura chciała, żeby był tam przekop, to by był”. „Teraz już po ukończeniu inwestycji słychać wiele głosów, że tak naprawdę opozycja zawsze popierała przekop” – odnotowało wPolityce.pl, a sama Kidawa-Błońska mówiła w sobotę na antenie Radia ZET, że nikt nie był przeciwko inwestycji.

Andruszkiewicz: PO mówi, że chciało dać 500 plus

Polityk PiS stwierdził, że jego formacja polityczna w przeciwieństwie do rządu PO-PSL dotrzymuje złożonych obietnic. Odpowiadając na pytanie, ocenił PO jako partię, która „ma niezwykły talent do kłamania i kłamie po raz kolejny”.

– Ta strategiczna inwestycja nie została przecież zrealizowana w czasie rządów PO. Tak samo, jak Platforma nie dała Polakom chociażby 500 plus, a dzisiaj mówią, że chcieli dać. Wszyscy wiemy, że podnieśli Polakom wiek emerytalny, później mówili, że to był błąd, a zrobili to celowo. Teraz jest podobnie w kontekście przekopu Mierzei Wiślanej czy zapory na granicy polsko-białoruskiej, która również była atakowana – przypomniał.

– Niestety, w mojej opinii, PO i opozycja jest narzędziem zagranicy w polskiej polityce. Nie reprezentuje interesów państwa polskiego, tylko interes zagranicy i w związku z powyższym będzie zwalczać wszystkie inwestycje, które podnoszą poziom bezpieczeństwa i życia w naszym kraju – ocenił Adam Andruszkiewicz.

Przekop Mierzei Wiślanej

Warta blisko 2 mld zł inwestycja nie jest jeszcze ukończona. Gotowy jest przekop, ale dla statków o zanurzeniu do 4,5 metra droga do portu pozostanie zamknięta – konieczne jest pogłębienie toru wodnego na Zalewie Wiślanym. W sumie potrzeba na to ok. 100 mln zł.

Uroczystość otwarcia kanału nieprzypadkowo zaplanowano na 17 września, rocznicę sowieckiej napaści na Polskę, ponieważ przekop Mierzei Wiślanej daje Polsce niezależne od Rosji przejście z zalewu na Bałtyk, co zdaniem rządu zapewnia nam w ten sposób suwerenność.

