Kidawa-Błońska: Wypowiedź Kaczyńskiego jest przerażająca

Kilka dni temu na polską scenę polityczną powrócił temat katastrofy smoleńskiej. To pokłosie materiału wyemitowanego w magazynie "Czarno na białym" w stacji TVN24, w którym twierdzono, że Macierewicz ukrył dowody ws. Smoleńska.

W sobotę kwestia katastrofy smoleńskiej była jednym z tematów w programie "6. dzień tygodnia" Radia ZET. W studio znów nie zabrakło ostrych wypowiedzi. Reprezentujący w studio PiS europoseł Karol Karski odpowiadał na szereg trudnych pytań ze strony prowadzącego Andrzeja Stankiewicza i współrozmówców, m.in. Małgorzaty Kidawy-Błońskiej z PO.

Kaczyński do opozycji: Agentura Putina

W trakcie programu wyemitowano fragmenty awantury, do jakiej doszło w środę na początku obrad Sejmu. Poseł Barbara Nowacka zwróciła się do premiera Mateusza Morawieckiego o "natychmiastowe rozwiązanie podkomisji smoleńskiej" i "ukaranie tego kłamcy smoleńskiego" za "fałszerstwa dokumentów", powiedziała, wskazując palcem na Antoniego Macierewicza. Zarzuciła też Jarosławowi Kaczyńskiemu, że zrobił politykę "na trumnie brata, bratowej, waszych przyjaciół i mojej matki". Następnie na mównicy pojawił się Macierewicz i kolejni posłowie opozycji, którzy w ostrych słowach zaatakowali szefa podkomisji smoleńskiej.

Ostatni akcent tej odsłony sejmowej burzy stanowiło krótkie wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego. Zaraz po tym jak marszałek Sejmu ogłosiła pięć minut przerwy, na mównicę prezes PiS, a Elżbieta Witek widząc to, szybko wznowiła posiedzenie.

– Ja bardzo krótko. Wiedziałem, że tu jest agentura Putina, ale że tak liczna, nie – oświadczył prezes PiS, zwracając się do opozycji.

Posłowie PiS zareagowali gromkimi brawami na stojąco i skandowali "Jarosław, Jarosław", natomiast z ław opozycji słychać było po chwili okrzyki "będziesz siedział!".

Kidawa-Błońska: Przerażająca wypowiedź

Parlamentarzystka Platformy Obywatelskiej zwróciła uwagę, ze z ust Kaczyńskiego nie pierwszy raz padły tego typu słowa.

– Wypowiedź przewodniczącego Kaczyńskiego jest przerażająca. W ostatnich latach dwa razy bez żadnego trybu wszedł na mównicę i miał do powiedzenia Polakom, społeczeństwu, że albo jesteśmy kanaliami albo jesteśmy agenturą Putina – powiedziała polityk KO.

– Poprzednim razem Kaczyński powiedział, że opozycja odpowiada za śmierć jego brata – wtrącił Stankiewicz.

– I to jest straszne. Za każdym razem ten głuchy rechot, takie wypowiedzi i zero merytoryki. Ale naprawdę rozumiem reakcję Kaczyńskiego, bo tego, co zrobił Macierewicz nie da się już obronić – powiedziała Małgorzata Kidawa-Błońska.

