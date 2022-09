Przeciw rozpaczy

Zatem bajka bardzo prawdziwa: do krzepiącego przesłania docieramy poprzez chwile, które łamią nam serce. Tytułowy królik Ollie, szmaciana zabawka, trafia do sklepu ze starzyzną. Niewiele pamięta: nie wie, jak właściwie się tu znalazł i co mu się przytrafiło, jednego jest jednak pewien – ma najlepszego przyjaciela na świecie, chłopca imieniem Billy, chłopca, którego musi odnaleźć. Przysięgali sobie przecież wieczną przyjaźń. Co poszło nie tak?

Niespodziewanym towarzyszem podróży Olliego przez wielki świat okaże się przedziwna figura – Zozo wyglądający niczym klaun, ewidentnie zabawka po ciężkich przejściach, o czym świadczą choćby chałupniczo dorabiane nogi.