Sprawiedliwość Iwaszkiewiczowska

MOJA PÓŁKA | Julian Tuwim po powrocie do Polski w 1946 r. zwrócił się do Anny Iwaszkiewiczowej tymi słowy: „Dziękuję ci, Haniu, że ty moich Żydków broniłaś”. „Mój Julku, przecież to były moje Żydki” – odpowiedziała

Po śmierci Anny i Jarosława Iwaszkiewicza ich córka Maria złożyła w Instytucie Yad Vashem dokumentację pomocy udzielanej Żydom podczas okupacji przez jej rodziców wraz ze świadectwem ocalenia Joanny Kramsztyk-Prochaski. W kwietniu 2021 r. uhonorowano ich za to pośmiertnie medalem „Sprawiedliwy wśród Narodów Świata”. I Iaszkiewiczowie pomogli bardzo wielu ludziom i o tym w swojej książce pisze teraz znawczyni ich życia i twórczości, adiunkt w Muzeum Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku – Beata Izdebska-Zybała. Powtarza się bowiem często, że funkcjonujący w strukturach państwa podziemnego Iwaszkiewicz niósł pomoc potrzebującym, a w jego domu znalazło schronienie wiele osób, także literatów. To prawda, ale czym innym było zaoferowanie gościny Polakom, a czym innym pomoc w ukrywaniu Żydów, za co groziła śmierć.