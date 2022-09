Pół człowieka

Wszak z Polski przyszła moda na noszenie ciżemek, znaczy butów o noskach wydłużonych i wygiętych. Jedna z teorii mówi, że właśnie nowym typem obuwia chcieli pochwalić się bohaterowie obrazów, na których jedna z nóg wysunięta jest lekko do przodu. Co łączy Napoleona, Stalina i współczesnych huncwotów ze slumsów Ameryki i dlaczego jest to charakterystyczna poza z jedną ręką zgiętą, dłonią schowaną lub przyciśniętą do ciała i wystawionym ostro łokciem?

Desmond Morris zdobył swego czasu sławę (także w Polsce) książkami o bezwłosej małpie, znaczy człowieku, którego starał się redukować do rozmiarów tylko nieco bardziej wyedukowanego zwierzęcia („Naga małpa”, „Ludzkie zoo” i inne), pracowicie wskazywał, jak często nasze zachowania to zniekształcone przez kulturę zachowania zwierzęce.