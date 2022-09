Wraca cenzura wobec Konfederacji na TVP? Dziambor: Są pewne granice propagandy i manipulacji

Politycy Konfederacji przez prawie pół roku nie byli zapraszani do programów publicystycznych na główną antenę TVP Info. 6 września sytuacja wreszcie uległa zmianie. Tego dnia do programu "Minęła 20" został zaproszony Michał Urbaniak z Ruchu Narodowego, a 7 września widzowie opłacanego z pieniędzy podatników medium mogli posłuchać, co ma do powiedzenia poseł Dobromir Sośnierz.

Politycy ci pojawili się zatem w studio na takich samych zasadach, jak przedstawiciele wszystkich pozostałych partii, które mają swą reprezentację w parlamencie. Konfederacja wyraziła ustami swojego dyrektora prasowego Tomasza Grabarczyka nadzieję, że będzie mogła uczestniczyć w debacie na antenie opłacanej przez podatników stacji na takich samych albo przynajmniej zbliżonych zasadach, jak politycy.

Konfederacja ponownie objęta cenzurą?

Z informacji przekazanej przez posła Dziambora za pośrednictwem kanału Konfederacji na YouTube wynika jednak, że zdjęcie cenzury było prawdopodobnie chwilowe.

– Po krótkiej odwilży, która potrwała dosłownie kilka dni, przedstawiciele Konfederacji znowuż nie będą pojawiali się w programach publicystycznych Telewizji Publicznej. Poseł Michał Urbaniak i Dobromir Sośnierz byli tymi wyjątkowymi szczęściarzami, którym udało się wedrzeć przed kamery TVP. Tymczasem teraz informacja jest taka, że niestety, ale posłowie Konfederacji nie będą obsługiwani – oznajmił Dziambor.

Dziambor: Złamanie prawa

– Jest to oczywiście całkowite złamanie nie tyle zasad, ile po prostu prawa. My wiele razy zwracaliśmy na to uwagę. Zaczepialiśmy przy tym KRRiT. Miałem nawet okazję rozmawiać na forum publicznym z prezesem KRRiT na temat tego, jak wygląda pluralizm w mediach publicznych. Prezes oczywiście zbagatelizował problem, ale ja całkowicie poważnie czekam na raport KRRiT podsumowujący dostępność kamer TVP i mikrofonów Polskiego Radia dla przedstawicieli jednej z pięciu partii parlamentarnych, która dostała ponad 1 mln. 250 tys. głosów – mówił dalej parlamentarzysta z Gdyni.

– Są pewne granice propagandy i manipulacji. Niepokazywanie jednej z partii politycznych albo wzmiankowanie o niej tylko w bardzo złym kontekście to jawna manipulacja Prawa i Sprawiedliwości. Ponieważ zarówno KRRiT, jak i Radą Mediów Narodowych, jak i TVP i Polskim Radiem rządzi dziś PiS – powiedział Artur Dziambor.

Jedyna partia bez zaproszeń do Telewizji Publicznej

24 sierpnia poinformowali, że składają skargę do KRRiT na cenzurę publicznych mediów w odniesieniu do polityków Konfederacji, którzy od kilku miesięcy nie otrzymali ani jednego zaproszenia do programów publicystycznych.

