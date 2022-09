"To obraza rolników". Mocne słowa polskiego biskupa

Msza św. zgromadziła duszpasterzy i przedstawicieli rolników z całej diecezji pelplińskiej. Liturgię przygotował w tym roku dekanat Borzyszkowski.

Mocne słowa biskupa

W homilii bp Kasyna nawiązał do słów papieża Franciszka, że „człowiek jest wezwany do poszanowania stworzenia wraz z rządzącymi nim prawami”. Mówiąc o sytuacji ekologicznej i gospodarczej, hierarcha stwierdził, że „ta ludzka ręka, która jest przyczyną różnych problemów, może też znaleźć sposób ich rozwiązania”.

Biskup pelpliński przypomniał, że ludzkie życie ma wielką wartość, „większą niż to, co może człowiek sam wypracować”. Kaznodzieja zachęcał do stawiania sobie pytań: „co jest motorem naszych działań i na czym opieramy naszą przyszłość?”.

Nawiązując do ogólnie dobrych tegorocznych plonów, biskup mówił, że „problemem nie jest to, że dobrze obrodziło nam pole, ale zgubnym okazuje się sposób przeznaczenia tego, co dobrze obrodziło, tego, co człowiek zgromadził”.

Nauka Kościoła

W tym miejscu hierarcha przypomniał naukę Kościoła, że „praca to również troska o dobro wspólne a jej owoce powinny być sprawiedliwie dzielone”. Mówił również, że „żywności nie wolno marnować” i podkreślił, że rośnie świadomość dzielenia się żywnością. – Żywność w koszu na śmieci jest obrazą tych wszystkich, którzy w pocie czoła pracują na chleb – dodał.

Duchowny apelował o uszanowanie dla pracy rolników oraz o walkę „ze spekulantami” w imię zwykłej uczciwości.

Podczas Mszy św. główny celebrans pobłogosławił przywiezione wieńce żniwne i chleby.

Po liturgii uczestnicy przeszli na plac Pomorskie Ośrodka Doradztwa Rolniczego, gdzie dożynki były kontynuowane w połączeniu z „XXIV Kaszubska Jesienią Rolniczą”. Składają się na nią między innymi wystawy roślin i zwierząt, konkursy i kiermasze.

