Kwaśniewski o opozycji: Sprzyjam porozumieniu

Dwaj Byli prezydenci organizują we wtorek spotkanie sił opozycyjnych. Liczą, że uda się potwierdzić ich wyborcze zjednoczenie. "We wtorek odbędzie się spotkanie liderów wszystkich sił opozycyjnych. Spotkanie organizowane jest z inicjatywy byłych prezydentów Aleksandra Kwaśniewskiego i Bronisławą Komorowskiego. Ma dotyczyć bezpieczeństwa Polski" – podał "Fakt". Spotkanie odbędzie się w 25–lecie rozpoczęcia negocjacji akcesyjnych Polski do NATO.

Kwaśniewski: Liczę na porozumienie opozycji

Aleksander Kwaśniewski gościł w poniedziałkowy poranek na antenie TVN 24, gdzie odpowiedział m.in. na pytania dotyczące podjętej wraz z Komorowskim inicjatywy. Pytany, czy widzi siebie jako akuszera zjednoczonej opozycji odparł, że nie.

– Ja sprzyjam temu i bardzo chciałbym, żeby tak to się stało, tylko ja nie wierzę w rolę akuszerów, albo oni to zrobią, albo nie, to musi być porozumienie tych ludzi – powiedział.

Wspomnienie królowej Elżbiety II

Były prezydent został również zapytany o królową Elżbietę II. W poniedziałek odbywają się uroczystości pogrzebowe.

Królowa Elżbieta II zmarła w czwartek 8 września, w zamku Balmoral w Szkocji w wieku 96 lat. Na brytyjskim tronie zasiadała ponad 70 lat. Ciało królowej zostanie złożone w kaplicy na zamku w Windsorze u boku męża, księcia Filipa, który zmarł w ubiegłym roku.

– Królowa to królowa. To się odczuwało. Ona utrzymywała pewien dystans, ale potrafiła też być bezpośrednia, ujmująca. Okazało się, mimo przestróg protokołu dyplomatycznego, że bardzo lubiła mówić o polityce. (…) Ponieważ uznałem, że skoro ona chce, to ja nie będę unikał i mieliśmy fascynujące rozmowy – powiedział Kwaśniewski.

– Była bardzo dystyngowana, ale jednocześnie uśmiechnięta, podejmowała dialog, zadawała pytania. Nawet jeżeli odpowiedzi jej nie interesowały to było wrażenie, że słucha – dodał.

Polityk ocenił, że "żegnamy osobę, która już się w historii nie powtórzy". – Wszyscy, którzy mieli szczęście obserwować ją, spotkać się z nią, są naprawdę wywianowani. Moim zdaniem takiej postaci w tej roli już nigdy i nigdzie nie będzie – stwierdził.

