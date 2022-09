"Byliśmy poruszeni ponad miarę". Król Karol wydał oświadczenie

Do poniedziałku do godz. 7.30 chętni mogli oddać hołd i upamiętnić zmarła 8 września królową Elżbietę II. Do tego czasu bowiem trumna z ciałem monarchini była wystawiona w Westminster Hall. Obok tysięcy Brytyjczyków, cześć królowej oddali m.in. prezydent Joe Biden z małżonką, prezydent Francji Emmanuel Macron z żoną, ukraińska pierwsza dama Ołena Zełenska, król Hiszpanii Filip VI oraz polska para prezydencka Andrzej i Agata Dudowie.

W wieczór poprzedzający dzień pogrzebu Karol III w oświadczeniu podziękował tym, którzy współuczestniczyli w pierwszych dniach żałoby. "W ciągu ostatnich dziesięciu dni moja żona i ja byliśmy głęboko poruszeni licznymi listami kondolencyjnymi i wsparciem, jakie otrzymaliśmy z tego kraju i całego świata. W Londynie, Edynburgu, Hillsborough i Cardiff byliśmy poruszeni ponad miarę przez wszystkich, którzy zadali sobie trud, aby przybyć i oddać hołd dożywotniej służbie mojej drogiej matce, zmarłej królowej" – napisał nowy monarcha.

"Kiedy wszyscy przygotowujemy się do ostatniego pożegnania, chciałem po prostu skorzystać z okazji, aby podziękować wszystkim niezliczonym ludziom, którzy byli wsparciem i pocieszeniem dla mojej rodziny i mnie w tym czasie żałoby" – wskazał król Wielkiej Brytanii.

Wielka Brytania żegna królową. Pogrzeb Elżbiety II

W poniedziałek odbędzie się pogrzeb zmarłej 8 września królowej Elżbiety II. Jest to pierwszy pogrzeb państwowy w Wielkiej Brytanii od 1965 r.



W Opactwie Westminsterskim w Londynie odbędzie się dziś nabożeństwo pogrzebowe, podczas którego pożegnana zostanie zmarła królowa Elżbieta II. Po jego zakończeniu trumna z jej ciałem zostanie przewieziona do zamku w Windsorze, gdzie w czasie kolejnego nabożeństwa w kaplicy św. Jerzego trumna zostanie opuszczona do krypty królewskiej. Wieczorem podczas prywatnej ceremonii trumna zostanie złożona w ostatecznym miejscu spoczynku, kaplicy pamięci Jerzego VI. Elżbieta II spocznie obok swoich rodziców i zmarłego w 2011 roku męża, księcia Filipa.

Ceremonia jest szczegółowo zaplanowana. Pogrzeb Elżbiety II w dużej mierze odbywa się zgodnie z wytycznymi, jakie pozostawiła zmarła w 1901 r. królowa Wiktoria.