"Koniec podporządkowania się Rosji". Kuźmiuk o przekopie Mierzei Wiślanej

W opinii polityka przekop Mierzei Wiślanej ma ogromne znaczenie polityczne. – Kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną ma ogromne znaczenie polityczne. Jego uruchomienie świadczy o usunięciu pewnego podporządkowania się naszego kraju wobec Rosji. Do tej pory korzystanie z wód Zalewu Wiślanego zależało tylko od politycznych decyzji Moskwy – powiedział na antenie Programu 1 Polskiego Radia europoseł PiS Zbigniew Kuźmiak.

"Liczenie stopy zwrotu mija się z celem"?

Kuźmiak został zapytany o to, czy politycy opozycji mają rację mówiąc, że inwestycja nie jest rentowna. Polityk zaznaczył, że jego zdaniem "liczenie stopy zwrotu dla inwestycji publicznych, takich jak dla przekopu Mierzei Wiślanej – mija się z celem". Europoseł PiS uważa, że tego typu inwestycje służą innym celom, na przykład rozwojowym i politycznym.

Polityk zaznaczył, że kluczowa w sprawie będzie rozbudowa portu w Elblągu. Jeśli do tego dojdzie, to "wszystkie rachunki przedstawione przez opozycję będzie można wyrzucić na makulaturę".

"100 proc. ochrony granicy"

Podobnego zdania jest wicemister infrastruktury Marek Gróbarczyk. W Programie 1 Polskiego Radia wskazał na znaczenie geopolityczne przekopu Mierzei Wiślanej. – To był ostatni akwen, który nie był w jurysdykcji polskiej, wpłynięcie na niego jakiejkolwiek jednostki wymagało zgody Moskwy – powiedział polityk.

Jak wyjaśnił, taka sytuacja odbijała się na całym działaniu państwa, szczególnie kwestiach bezpieczeństwa, ponieważ uniemożliwiało to m.in. działania Straży Granicznej na polskim wybrzeżu. – Dzisiaj mamy możliwość ochrony granicy w 100 proc. w sposób należyty i odpowiedzialny – zadeklarował wiceminister.

Nowa droga wodna

Według oficjalnych danych, całkowita długość nowej drogi wodnej z Zatoki Gdańskiej przez Zalew Wiślany do Elbląga wynosi blisko 25 kilometrów. Samo przejście przez Zalew Wiślany to nieco ponad 10 kilometrów, podobnie jak na rzece Elbląg. Pozostałe około 2,5 kilometra terenów to odcinek, na który złożą się śluza i port zewnętrzny oraz stanowisko postojowe. Kanał, jak i cały tor wodny będą miały docelowo 5 metrów głębokości.

Droga wodna została zaprojektowana dla statku o długości 100 metrów, szerokości – 20 metrów i zanurzeniu – 4,5 metra.

