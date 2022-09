Polska w TOP-20 wzrostu gospodarczego 2021-26

Mimo pandemii i to jej kolejnej fali w "Kraju Środka”, liderem tego wzrostu ma być w dalszym ciągu Chińska Republika Ludowa. Wzrost gospodarczy Chin jest oceniany w tym okresie na 20,4 proc. Na miejscu drugim z wyraźną stratą, ale znacznie przed innymi krajami znajdują się USA ze wzrostem szanowanym na 14,8 proc. Na miejscu trzecim drugi co do ludności kraj świata, czyli Indie z 8,4 proc. wzrostu. Ciekawe, że te same trzy kraje, które przodują, gdy chodzi o wzrost gospodarczy, jednocześnie są w pierwszej trójce państw przeznaczających najwięcej środków na zbrojenia. Można to strywializować popularnym powiedzonkiem: "Kto bogatemu zabroni?", ale też można stwierdzić, że wzrost gospodarczy przekładać się może – choć nie musi – na większy budżet na wojsko. A że nie musi, to widać po szeregu państw Europy Zachodniej znacznie bogatszych od nas, jak Holandia, które przeznaczają mniej pieniędzy na obronność niż Polska.

Na czwartym miejscu w tym rankingu "Kraj Kwitnącej Wiśni", czyli Japonia. "Nippon" ma mieć 3,5 proc. wzrostu. Lider gospodarczy UE – Niemcy znalazły się na miejscu piątym tej klasyfikacji, zresztą jako pierwsze państwo Starego Kontynentu, mające wzrost zakładany na poziomie 3,1 proc. Na szóstym miejscu tabeli znalazła się Rosja z 2,9 proc., choć zapewne wojna w Europie Wschodniej kompletnie przetasuje tę klasyfikację. Na siódmym miejscu jest kraj, w którym akurat jestem, jako członek oficjalnej delegaci Parlamentu Europejskiego (a w niej jako jedyny Polak), czyli Indonezja – 2,7 proc. Na miejscu ósmym pierwszy kraj Ameryki Łacińskiej – największe państwo tego kontynentu – Brazylia – 2,2 proc. Pierwszą dziesiątkę zamykają ex aequo dwa państwa europejskie przedzielone Kanałem Angielskim (czyli Kanałem La Manche): Wielka Brytania i Francja z 2,1 proc., a więc tylko minimalnie ustępując Brazylii. Drugą dziesiątkę otwiera Turcja z wynikiem 1,9 proc. wzrostu gospodarczego, a na kolejnych miejscach znów ex aequo 11-12: Włochy i Meksyk. Na trzynastym miejscu Korea z 1,6 proc. Na czternastym i piętnastym ex aequo Hiszpania i Kanada – 1,3 proc. Potem Arabia Saudyjska i Egipt i wreszcie na miejscu osiemnastym ex aequo Polska z Tajlandią – 1 proc.

To zestawienie jest o tyle ciekawe, że Polska, będąc w nim na osiemnastym miejscu, sytuuje się tak samo pod koniec drugiej dziesiątki, jak w klasyfikacji dotyczącej wydatków na świecie na obronność: w tej tabeli Polska zajmuje miejsce dziewiętnaste.

Czy nie są to kolejne argumenty, aby Polska weszła do G-20?

