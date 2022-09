Polska ma narzędzia do zapobiegania manipulacjom na rynku energii

Sprawa przypomina mi o problemach związanych z unijnym systemem EU-ETS. Jak już wielokrotnie pisałem w swoich artykułach, to mechanizm handlu uprawnieniami do emisji CO2 jest w dużej mierze odpowiedzialny za obecny kryzys energetyczny. Nic więc dziwnego, że nasz rząd podnosi kwestię reformy tego systemu w interesie polskiego społeczeństwa. Zdaniem minister klimatu Anny Moskwy omawiany rynek rozwinął się bez żadnej kontroli, co nie wpłynęło korzystnie na europejskie gospodarki. Innymi słowy, zabrakło odpowiednich regulacji albo te już wprowadzone nie były wykorzystywane.