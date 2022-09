Minister zdrowia zapowiada: Nie będzie obostrzeń

Gość audycji "Sedno Sprawy" na antenie Radia Plus mówił między innymi o aktualnym poziomie zakażeń koronawirusem (SARS-CoV-2) w Polsce.

– Wszystko wskazuje na to, że nic takiego jak obostrzenia nie będzie miało miejsca. We wrześniu mamy powrót do szkół, pracy i zwiększenie liczby zachorowań, ale to raczej urealnienie niż nowa dynamika epidemii w Polsce. Najnowsze dane, pierwszy raz w tym miesiącu, pokazują spadek, w dodatku przy większej liczbie badań – oznajmił Adam Niedzielski. I poinformował, że poniedziałkowy wynik odnotowanych zakażeń jest niższy niż tydzień temu, mimo że wówczas badań było 20 000, a w poniedziałek – 23 000. – Mamy raczej do czynienia z urealnieniem niż faktycznym wzrostem zakażeń – zauważył minister zdrowia.

Zainteresowanie szczepionkami

W Polsce od ostatniego piątku jest możliwość zaszczepienia się przeciwko COVID-19 nowym preparatem, przystosowanym do walki z wariantem Omikron. Na razie zmodyfikowana wersja szczepionki jest podawana wyłącznie w ramach tzw. drugiej dawki przypominającej. Punkty szczepień w całym kraju zamówiły w sumie 635 tys. dawek. Zgodnie z rekomendacją Europejskiej Agencji Leków (EMA), warunkiem przyjęcia nowej szczepionki przeciwko COVID-19 jest ukończenie 12 lat oraz odbycie w przeszłości co najmniej jednego szczepienia. Całkowita grupa uprawniona do tego szczepienia w Polsce, to w tej chwili blisko 11 mln pacjentów.

We wtorek na antenie Radia Plus minister Adam Niedzielski został zapytany o zainteresowanie czwartą dawką szczepionki. Przekazał, iż do tej pory zarejestrowało się blisko 120 tys. osób. Są też pierwsi zaszczepieni – to 24 tys. osób. – To jest, oczywiście, bardzo mało – skomentował szef Ministerstwa Zdrowia. – Zrobimy wszystko, żeby zainteresowanie i świadomość wzmóc. W przyszłym tygodniu startujemy z kampanią, która ma wygenerować na nowo zainteresowanie szczepieniami – stwierdził.

