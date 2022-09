Dlaczego Niemcy nie pomagają Ukrainie? Niemiecki generał: Przekraczamy próg bólu

Eberhard Zorn, generalny inspektor Bundeswehry, udzielił we wtorek wywiadu "Sueddeutsche Zeitung". Mówił o trudnej sytuacji w niemieckiej armii, której brakuje rezerw do tego, by pomagać Ukrainie.

Zorn został zapytany wprost, dlaczego Niemcy nie przekazują wystarczającej ilości broni na Ukrainę. Odparł, że armia niemiecka chciałaby dać Ukraińcom "to, co możliwe, a zachować to, co niezbędne". Dodał, że jeżeli chodzi o broń pochodzącą z zapasów Bundeswehry, Niemcy "przekraczają próg bólu".

Generał przyznał, że armia niemiecka nie posiada ani rezerw pojazdów, ani dużych zapasów uzbrojenia, ponieważ na przestrzeni ostatnich dziesięcioleci systematycznie je zmniejszano. Zdaniem niemieckiego wojskowego, duża część broni została sprzedana albo zezłomowania.

Niemieckiej armii brakuje broni

Zorn wypowiedział się na temat haubic, które znajdują się w posiadaniu niemieckiej armii. Generalny inspektor przyznał, że spośród 109 opancerzonych moździerzy tylko niektóre nadają się do użytku, pozostałe są obecnie modernizowane, zaś te, które są na stanie, zostaną rozdysponowane na Litwie w ramach natowskich Sił Szybkiego Reagowania.

Generał wskazał, że taka sama sytuacja dotyczy transporterów Fuchs. Ich liczba ma nie wystarczać nawet na pokrycie zapotrzebowania Bundeswehry. Zorn odniósł się także do sytuacji czołgów Leopardów. One, zanim trafiłyby na Ukrainę, musiałyby przejść gruntowną naprawę.

Potrzebna modernizacja

Generał, który kilka dni temu utrzymywał, że "nie widzi prawdziwej ukraińskiej ofensywy", zmienił zdanie. We wtorkowym wywiadzie mówił, że "dzięki dostarczonym systemom artyleryjskim i amunicji precyzyjnej Ukraińcy wielokrotnie odnoszą sukcesy w walce". Jednocześnie powiedział, że większa ingerencja ze strony Niemiec jest niemożliwa ze względu na braki rezerw.

Zorn wyraził nadzieję, że 100 mld euro, które niemiecka armia otrzyma na modernizację, pozwolą zlikwidować wiele niedoskonałości. Dodał, że jego zdaniem na Bundeswehrę należałoby przeznaczyć konsekwentnie 2 proc. PKB.

