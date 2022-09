"Co łączy ludzi z Lewicy, PO i PSL?". Błaszczak dał jednoznaczną odpowiedź

W miniony czwartek minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał umowy wykonawcze na dostawy koreańskich samolotów FA-50. Do Polski trafi 48 tych maszyn. Mają one znacząco wzmocnić potencjał ofensywny polskiego lotnictwa.

– Zamawiając nowoczesną broń dla wojska kierujemy się kryteriami potrzeby, nowoczesności, szybkości i pewności dostaw oraz kompatybilności. Wszystkie te kryteria są spełniane we współpracy z Koreą Południową – zapewniał Błaszczak podczas ogłoszenia podpisania kontraktu.

Nowoczesna broń dla wojska

Temat modernizacji polskiego wojska był jednym z głównych podczas wtorkowej rozmowy Błaszczaka na antenie TVP. Szef MOM przekonywał, że polska armia jest coraz liczniejsza i wyposażona w najnowocześniejszy sprzęt. Co więcej, polskie oddziały są w coraz większym stopniu skoordynowane z wojskami sojuszniczymi. To wszystko, zdaniem Błaszczaka, zapewni Polsce dostateczne argumenty odstraszające Kreml od potencjalnego ataku.

– Polskie Abramsy i polskie Apache będą stanowiły zaporę nie do zwyciężenia, nie do przejścia i właśnie o to chodzi, żeby odstraszyć agresora, żeby władcy Kremla, którzy próbują odbudować imperium zła, nie odważyli się, nie poważyli się na atak na Polskę – stwierdził szef MON w „Gościu Wiadomości” TVP Info.

Minister obrony narodowej skrytykował również poprzednie rządy za brak należytej dbałości o potencjał obronny kraju. Nawiązał przy tym do wtorkowego spotkania liderów opozycji.

– Dziś spotkała się opozycja, mówili o bezpieczeństwie. Co łączy ludzi z Lewicy, z PO, z PSL? To że kiedy rządzili, to likwidowali jednostki wojskowe. Szczególnie zły był 2011 rok, kiedy na wschodzie naszego kraju zlikwidowano bardzo wiele jednostek wojskowych. W 2011 rządziła koalicja PO-PSL, Donald Tusk był premierem – wskazał szef MON.

Koreańskie samoloty bojowe FA-50 trafią do Polski. Podpisano umowę