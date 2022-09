Morawiecki: Rosja będzie kontynuowała swoje dzieło zniszczenia

– Potwierdziły się wcześniejsze informacje o częściowej mobilizacji w Rosji. Rosja będzie kontynuowała swoje dzieło zniszczenia, będzie próbowała doprowadzić do zniszczenia Ukrainy, do zagarnięcia części terytoriów – mówił premier Mateusz Morawiecki na briefingu prasowym w Nowej Dębie.

Szef polskiego rządu w rozmowie z mediami skomentował orędzie rosyjskiego prezydenta Władimira Putina do narodu.

Morawiecki: Rosja chce na oczach świata zmieniać granice

– Rosja poniosła w ostatnim czasie kilka dotkliwych porażek. Dlatego przystąpili do kolejnego planu. Chcą na oczach świata zmieniać granice, mapy. Chcą zagarnąć, zaanektować część terytoriów. Nie możemy się na to zgodzić – mówił szef polskiego rządu.

– Chcemy żyć z Rosją w pokoju, z pokojową Rosją, nastawioną pokojowo do całego świata. Ale kiedy Rosja pokazuje swoją brutalną siłę, to my musimy pokazywać naszą siłę obronną – dodał Morawiecki.

– Polska jest częścią największego, najważniejszego sojuszu militarnego w historii świata, sojuszu NATO. To dla nas potężna gwarancja bezpieczeństwa, ale prócz tej gwarancji, tego sojuszu, gdzie razem walczymy, wspierając Ukrainę w jej walce o wolność, o bezpieczeństwo, ważna jest też polska obrona, armia – dodał premier.

Putin ogłasza częściową mobilizację w kraju

Zwracając się do obywateli, prezydent Putin ogłosił, że podpisał dekret o częściowej mobilizacji w Rosji. Dokument wchodzi w życie jeszcze dzisiaj. Jak przypomina Reuters, jest to pierwsza taka sytuacja od czas II wojny światowej.

Jednocześnie polityk ostrzegł Zachód, że jeśli ten będzie kontynuował "nuklearny szantaż", Moskwa odpowie wszystkimi swoimi siłami. – Jeżeli integralność terytorialna naszego państwa jest zagrożona, używamy wszelkich dostępnych środków, aby chronić nasz naród – to nie jest blef – stwierdził prezydent.

Putin mówił także, że dla Moskwy kwestia Ukrainy to "obrona terytoriów Rosji", a państwa Zachódu "nie chcą pokoju" między jego krajem a Ukrainą.

