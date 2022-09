Kosiniak-Kamysz zapowiada poparcie dla Morawieckiego. W jakiej kwestii?

We wtorek rząd przyjął projekt ustawy o zasadach realizacji programów wsparcia przedsiębiorców w związku z sytuacją na rynku energii w latach 2022-2024.

Projekt zakłada pomoc publiczną dla przedsiębiorstw energochłonnych o wartości 17,4 mld zł do roku 2024, poinformowało Ministerstwo Rozwoju i Technologii (MRiT).

PSL poprze Morawieckiego

Jednym z pomysłów na wsparcie dla polskich przedsiębiorstw jest projekt memorandum zamrażającego ceny energii i gazu dla firm z Polski. Zgodę na takie działania musiałaby jednak wydać Komisja Europejska. Czy opozycja wsparłaby premiera Morawieckiego, gdyby ten zdecydował się złożyć w tej sprawie wniosek do KE?

Jak zadeklarował prezes Polskiego Stronnictwa Ludowego, jeśli szef rządu zwróci się z taki wnioskiem do Brukseli, jego partia udzieli mu wsparcia. Co ciekawe, według szefa PSL, jego ugrupowanie już dawno złożyło taką propozycję KE.

– My już wcześniej niż on wystąpiliśmy do Unii Europejskiej z takim wnioskiem i oczekujemy od Rady Europejskiej, w której zasiada premier Mateusz Morawiecki i od Komisji Europejskiej, w której zasiada przedstawiciel PiS-u, pan komisarz Wojciechowski, decyzji pozytywnej dla Polski – powiedział Władysław Kosiniak-Kamysz na briefingu prasowym w Opolu.

Jak złagodzić kryzys?

Lider ludowców wskazał także, jak rząd powinien zareagować na rosnącą inflację oraz kryzys energetyczny. Jego zdaniem, potrzebna jest emisja obligacji przez Narodowy Bank Polski oprocentowanych o wskaźnik inflacji, czyli na poziomie około 15 proc., żeby zahamować wzrost cen.

Drugim rozwiązaniem jest "uruchomienie dużych inwestycji, czyli środków z KPO". PSL ma w tej kwestii kilka propozycji ustawowych, które zakładają m.in. "wykonanie wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej".

– Więc mamy plan, wiemy jak wyjść z tego kryzysu, jesteśmy gotowi do współpracy ze wszystkimi siłami, również z tymi, do których jesteśmy w opozycji, bo nie zgadzamy się z ich linią rządzenia – powiedział Kosiniak-Kamysz.

Czytaj też:

Kosiniak-Kamysz: Taki ktoś nigdy nie będzie rządził w PolsceCzytaj też:

Kosiniak-Kamysz o "grupie rekonstrukcyjnej": Silni w gębie, zwarci przy żłobie