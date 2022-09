Fatalny sondaż dla Tuska. Trzaskowski: To jest dla mnie naturalne

Rzeczony sondaż został przeprowadzony na zlecenie Wirtualnej Polski. Respondentów pytano, czy tęsknią za rządami Donalda Tuska.

61,9 proc. respondentów odpowiedziało że nie tęskni za latami, kiedy premierem był Donald Tusk (42,5 proc. wybrało odpowiedź "zdecydowanie nie"). Rządy Donalda Tuska pozytywnie wspomina natomiast 27,3 proc. uczestników badania ("zdecydowanie" tęskni za nimi 11,7 proc. ankietowanych). 10,8 proc. badanych nie potrafiło wskazać, czy tęskni za okresem, gdy prezesem rady ministrów był Donald Tusk.

Trzaskowski: To naturalne

O wyniki sondażu był pytany prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Polityk z rezerwą podchodzi do tych wieści. – My wszyscy myślimy o przyszłości. Chcemy przyszłości a nie powrotu do przeszłości, wyborcy też – ocenia w rozmowie z Wirtualną Polską.

Trzaskowski zapewnia, że lider Platformy "świetnie to rozumie" i sam przyznaje, że wygrana opozycji nie oznacza powrotu do przeszłości.

– Jesteśmy w zupełnie innym miejscu. Polska ma inne wyzwania, wyciągamy wnioski z tego, co się działo. To jest dla mnie naturalne, że jak ktoś pyta o przeszłość, to mamy tego typu wyniki. Donald Tusk jest zupełnie innym politykiem niż kiedyś, ma inne podejście do rzeczywistości, jest świadomy wyzwań – mówił Trzaskowski.

W dalszej części rozmowy polityk był pytany o ewentualny "rząd Rafała Trzaskowskiego", jednak w zdecydowany sposób dał do zrozumienia, że nie będzie brał udziału w takich teoretycznych dywagacjach. – Najgorsze, co mogłoby być dzisiaj to rozmowa o piastowaniu stanowisk – mówił.

Sondaż na temat lidera opozycji

Z kolei sondaż IBRiS przeprowadzony w ostatnim czasie na zlecenie "Rzeczpospolitej" dotyczył pytania, "który z liderów opozycji wykazuje największą wolę porozumienia z innymi partiami politycznymi z opozycji". Ponad połowa respondentów (51,6 proc.) wstrzymała się od odpowiedzi, bo nie potrafiła wskazać polityka opozycji nastawionego na kompromis z innymi partiami.

Ranking wygrał Donald Tusk z wynikiem 12,9 proc. Drugie miejsce zajął lider Ludowców, Władysław Kosiniak Kamysz, na którego zagłosowało 11,7 proc. badanych. Trzecie miejsce zajął Szymon Hołownia z 10,6 proc. poparcia.

